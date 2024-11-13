Отключение света в Киеве 13 ноября могут ввести аварийные отключения

Ремонтная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Киеве из-за угрозы ракетного удара могут отключать свет. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.

Об этом сообщили в КМВА в среду, 13 ноября.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 13 ноября

В Киеве 13 ноября предупредили об экстренных отключениях света. Это связано с возможными ударами по инфраструктуре, поскольку утром российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера", — говорится в сообщении КМВА.

Сообщение КМВА. Фото: скриншот

О запусках российскими оккупантами ракет в направлении Киева предупредили в Воздушных силах.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС.

Также Новини.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блекаут.