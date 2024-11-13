Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлян предупредили о превентивных отключениях света arrow

Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

13 ноября 2024 07:26
Галина Шподарева - редактор
Отключение света в Киеве 13 ноября могут ввести аварийные отключения
Ремонтная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

В Киеве из-за угрозы ракетного удара могут отключать свет. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.

Об этом сообщили в КМВА в среду, 13 ноября.

Читайте также:
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 13 ноября

В Киеве 13 ноября предупредили об экстренных отключениях света. Это связано с возможными ударами по инфраструктуре, поскольку утром российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера", — говорится в сообщении КМВА.

Сообщение КМВА
Сообщение КМВА. Фото: скриншот

О запусках российскими оккупантами ракет в направлении Киева предупредили в Воздушных силах.

Сообщение ПС
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС.

Также Новини.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блекаут.

отключения света Киев ракетный удар ракеты КГГА Киевская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

Эксклюзив

06:42 Стало известно количество безработных украинцев, — подробности

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

Эксклюзив

06:42 Стало известно количество безработных украинцев, — подробности

06:41 В Киеве с утра объявили воздушную тревогу

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В Украине подешевела кукуруза — стоимость зерновых в ноябре

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком