Отключение света в Киеве 13 ноября могут ввести аварийные отключения

Киевлян предупредили о превентивных отключениях света
В Киеве из-за угрозы ракетного удара могут отключать свет. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.
Об этом сообщили в КМВА в среду, 13 ноября.
Отключение света в Киеве 13 ноября
В Киеве 13 ноября предупредили об экстренных отключениях света. Это связано с возможными ударами по инфраструктуре, поскольку утром российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.
"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера", — говорится в сообщении КМВА.
О запусках российскими оккупантами ракет в направлении Киева предупредили в Воздушных силах.
Напомним, 11 ноября в нескольких областях Украины применяли экраны отключения света из-за возможных ударов по инфраструктуре, поскольку утром Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС.
Также Новини.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских АЭС, возможен блекаут.
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