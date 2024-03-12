Киян попередили про різке погіршення погодних умов

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві оголосили перший рівень небезпеки. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у середу, 12 березня.

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Погіршення погодних умов

Очікується, що до кінця 12 березня, а також у нічні та ранкові години 13 березня, на дорогах буде ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки, що свідчить про перший рівень попередження.

Повідомлення КГВА. Фото: скриншот

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі повідомили, що завтра, 13 березня, очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер буде з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах -3...+2 °С, а вдень очікується +1...+6 °С.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що у Києві завтра буде хмарна погода, місцями ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

Раніше Діденко розповіла, коли до України повернеться зима.