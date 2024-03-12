Киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий
В Киеве объявили первый уровень опасности. Это связано с ухудшением погодных условий.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в среду, 12 марта.
Ухудшение погодных условий
Ожидается, что до конца 12 марта, а также в ночные и утренние часы 13 марта на дорогах будет гололедица. Объявлен желтый уровень опасности, что указывает на первый уровень предупреждения.
Что говорят в Укргидрометцентре
В Укргидрометцентре сообщили, что завтра, 13 марта ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а днем ожидается +1...+6 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве завтра будет облачная погода, местами вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега.
Ранее Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.
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