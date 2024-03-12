Киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве объявили первый уровень опасности. Это связано с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в среду, 12 марта.

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Ухудшение погодных условий

Ожидается, что до конца 12 марта, а также в ночные и утренние часы 13 марта на дорогах будет гололедица. Объявлен желтый уровень опасности, что указывает на первый уровень предупреждения.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Что говорят в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре сообщили, что завтра, 13 марта ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а днем ожидается +1...+6 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве завтра будет облачная погода, местами вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега.

Ранее Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.