Прогноз погоди в Києві та області на завтра 30 червня

Киян попередили про різку зміну погоди — чого чекати завтра
Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 18:22
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 30 червня, буде з дощами та грозами. Крім того, людей попереджають про сильні пориви північно-західного вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Києві та області 30 червня
Протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а по області — грози.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, по області пориви до 18 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +13...+18 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +21...+23 °C.
Нагадаємо, завтра в Одеській області існуватиме пожежна небезпека. Там повітря прогріється до +28°C.
А в Карпатах найближчими днями не очікується значних опадів. Прогнозують стабільну погоду для відпочинку в горах.
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