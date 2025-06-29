Прогноз погоди в Києві та області на завтра 30 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 30 червня, буде з дощами та грозами. Крім того, людей попереджають про сильні пориви північно-західного вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 30 червня

Протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а по області — грози.

Погода в Україні 30 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, по області пориви до 18 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +13...+18 °C, вдень +20...+25 °C;

у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +21...+23 °C.

Нагадаємо, завтра в Одеській області існуватиме пожежна небезпека. Там повітря прогріється до +28°C.

А в Карпатах найближчими днями не очікується значних опадів. Прогнозують стабільну погоду для відпочинку в горах.