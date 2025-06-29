Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 30 июня

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 30 июня, будет с дождями и грозами. Кроме того, людей предупреждают о сильных порывах северо-западного ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 30 июня

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а по области — грозы.

Погода в Украине 30 июня. Фото: Meteopost

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, по области порывы до 18 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +13...+18 °C, днем +20...+25 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.

Напомним, завтра в Одесской области будет существовать пожарная опасность. Там воздух прогреется до +28 °C.

А в Карпатах в ближайшие дни не ожидается значительных осадков. Прогнозируют стабильную погоду для отдыха в горах.