Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 30 июня

Киевлян предупредили о резкой смене погоды — чего ждать завтра
Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 18:22
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 30 июня, будет с дождями и грозами. Кроме того, людей предупреждают о сильных порывах северо-западного ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 30 июня
В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а по области — грозы.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, по области порывы до 18 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +13...+18 °C, днем +20...+25 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.
Напомним, завтра в Одесской области будет существовать пожарная опасность. Там воздух прогреется до +28 °C.
А в Карпатах в ближайшие дни не ожидается значительных осадков. Прогнозируют стабильную погоду для отдыха в горах.
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