У Києві 10-11 жовтня будуть відключення газу — адреси та причина

Киян попередили про відключення газу — перелік адрес
У Києві 10 та 11 жовтня будуть відключення газу. Обмеження будуть діяти у трьох районах столиці.
Про це повідомила пресслужба "Київгазу" у Facebook у вівторок, 8 жовтня.
Відключення газу в Києві 10 та 11 жовтня
"До уваги мешканців Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску, 10 жовтня з 9:00 по 11 жовтня 11:00 розподіл газу буде тимчасово припинено", — йдеться у повідомленні.
Газу не буде за такими адресами:
Подільський район:
- вул. Олексія Терьохіна, 7
- вул. Кирилівська, 103
- вул. Копилівська, 69, 38, 1/7
- вул. Сирецька, 33, 25А, 37
- пров. Бондарський, 3
- вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
- вул. Олени Теліги, 12Б
- пров. Рясний, 17, 24
Шевченківський район:
- вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
- вул. Дорогожицька, 20, 10, 12
- вул. Ольжича, 25
- вул. Юрія Іллєнка, 48, 42
- вул. Ґарета Джонса, 8, 15
- вул. Дегтярівська, 46
- вул. Володимира Сальського, 19, 4
- вул. Бакинська, 30, 6/2, 22
- вул. Максима Берлінського, 12
- вул. Вавілових, 3, 10
- вул. Щусєва, 29/5
- вул. Олешківська, 8/1
Оболонський район:
- просп. Степани Бандери, 11
Людей закликали перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.
"Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.
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