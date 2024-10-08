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Киян попередили про відключення газу — перелік адрес

8 жовтня 2024 23:56
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві 10-11 жовтня будуть відключення газу — адреси та причина
Чоловік вмикає газову плиту. Фото: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві 10 та 11 жовтня будуть відключення газу. Обмеження будуть діяти у трьох районах столиці.

Про це повідомила пресслужба "Київгазу" у Facebook у вівторок, 8 жовтня.

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"До уваги мешканців Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску, 10 жовтня з 9:00 по 11 жовтня 11:00 розподіл газу буде тимчасово припинено", — йдеться у повідомленні.

Газу не буде за такими адресами:

Подільський район:

  • вул. Олексія Терьохіна, 7
  • вул. Кирилівська, 103
  • вул. Копилівська, 69, 38, 1/7
  • вул. Сирецька, 33, 25А, 37
  • пров. Бондарський, 3
  • вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
  • вул. Олени Теліги, 12Б
  • пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

  • вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
  • вул. Дорогожицька, 20, 10, 12
  • вул. Ольжича, 25
  • вул. Юрія Іллєнка, 48, 42
  • вул. Ґарета Джонса, 8, 15
  • вул. Дегтярівська, 46
  • вул. Володимира Сальського, 19, 4
  • вул. Бакинська, 30, 6/2, 22
  • вул. Максима Берлінського, 12
  • вул. Вавілових, 3, 10
  • вул. Щусєва, 29/5
  • вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

  • просп. Степани Бандери, 11

Людей закликали перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

"Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Київгазу". Фото

Нагадаємо, в Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Київ газопровід газопостачання газ обмеження

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