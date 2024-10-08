В Киеве 10-11 октября будут отключения газа — адреса и причина

Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов
В Киеве 10 и 11 октября будут отключения газа. Ограничения будут действовать в трех районах столицы.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевгаза" в Facebook во вторник, 8 октября.
Отключение газа в Киеве 10 и 11 октября
"Вниманию жителей Шевченковского, Подольского и Оболонского районов. В связи с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления, 10 октября с 9:00 по 11 октября 11:00 распределение газа будет временно прекращено", — говорится в сообщении.
Газа не будет по следующим адресам:
Подольский район:
- ул. Алексея Терехина, 7
- ул. Кирилловская, 103
- ул. Копыловская, 69, 38, 1/7
- ул. Сырецкая, 33, 25А, 37
- переулок Бондарский, 3
- ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
- ул. Елены Телиги, 12Б
- переулок Рясный, 17, 24
Шевченковский район:
- ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
- ул. Дорогожицкая, 20, 10, 12
- ул. Ольжича, 25
- ул. Юрия Ильенко, 48, 42
- ул. Гарета Джонса, 8, 15
- ул. Дегтяревская, 46
- ул. Владимира Сальского, 19, 4
- ул. Бакинская, 30, 6/2, 22
- ул. Максима Берлинского, 12
- ул. Вавиловых, 3, 10
- ул. Щусева, 29/5
- ул. Алешковская, 8/1
Оболонский район:
- просп. Степаны Бандеры, 11
Людей призвали перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.
"Восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украину гражданам перечислят стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.
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