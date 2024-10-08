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Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

8 октября 2024 23:56
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве 10-11 октября будут отключения газа — адреса и причина
Мужчина включает газовую плиту. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве 10 и 11 октября будут отключения газа. Ограничения будут действовать в трех районах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевгаза" в Facebook во вторник, 8 октября.

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"Вниманию жителей Шевченковского, Подольского и Оболонского районов. В связи с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления, 10 октября с 9:00 по 11 октября 11:00 распределение газа будет временно прекращено", — говорится в сообщении.

Газа не будет по следующим адресам:

Подольский район:

  • ул. Алексея Терехина, 7
  • ул. Кирилловская, 103
  • ул. Копыловская, 69, 38, 1/7
  • ул. Сырецкая, 33, 25А, 37
  • переулок Бондарский, 3
  • ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
  • ул. Елены Телиги, 12Б
  • переулок Рясный, 17, 24

Шевченковский район:

  • ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
  • ул. Дорогожицкая, 20, 10, 12
  • ул. Ольжича, 25
  • ул. Юрия Ильенко, 48, 42
  • ул. Гарета Джонса, 8, 15
  • ул. Дегтяревская, 46
  • ул. Владимира Сальского, 19, 4
  • ул. Бакинская, 30, 6/2, 22
  • ул. Максима Берлинского, 12
  • ул. Вавиловых, 3, 10
  • ул. Щусева, 29/5
  • ул. Алешковская, 8/1

Оболонский район:

  • просп. Степаны Бандеры, 11

Людей призвали перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.

"Восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения", — говорится в сообщении.

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Пост "Киевгаза". Фото

Напомним, в Украину гражданам перечислят стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.

Киев газопровод газоснабжение газ ограничения

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