Прогноз погоди у Києві 21 листопада від Укргідрометцентру та Діденко

Киян попереджають про перші снігопади та ожеледь завтра
Погода у Києві завтра, 21 листопада, буде сніжною, на дорогах утвориться ожеледиця. Також синоптики попереджають про можливі порушення у русі транспорту.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у середу, 20 листопада.
Прогноз погоди у Києві 21 листопада
Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища 21 листопада.
Вночі очікується значний, а вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 0...+3 °C.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", — повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 21 листопада від Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві в четвер, 21 листопада, очікується складна погода. Йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, відчутно похолодає.
"Можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця", — написала Діденко.
Нагадаємо, на Харківщині 21 листопада синоптики також прогнозують погіршення погодних умов — очікуються дощі та мороз вночі. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.
Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині 21 листопада погода буде небезпечною для водіїв та пішоходів. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах.
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