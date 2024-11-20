Прогноз погоди у Києві 21 листопада від Укргідрометцентру та Діденко

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра, 21 листопада, буде сніжною, на дорогах утвориться ожеледиця. Також синоптики попереджають про можливі порушення у русі транспорту.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у середу, 20 листопада.

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Погода в Києві 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві 21 листопада

Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища 21 листопада.

Вночі очікується значний, а вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 0...+3 °C.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Погода у Києві 21 листопада від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві в четвер, 21 листопада, очікується складна погода. Йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, відчутно похолодає.

"Можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця", — написала Діденко.

Температурна карта. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині 21 листопада синоптики також прогнозують погіршення погодних умов — очікуються дощі та мороз вночі. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.

Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині 21 листопада погода буде небезпечною для водіїв та пішоходів. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах.