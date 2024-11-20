Прогноз погоды в Киеве на 21 ноября от Укргидрометцентра и Диденко

Киевлян предупреждают о первых снегопадах и гололеде завтра
Погода в Киеве завтра, 21 ноября, будет снежной, на дорогах образуется гололедица. Также синоптики предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 20 ноября.
Прогноз погоды в Киеве 21 ноября
Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях 21 ноября.
Ночью ожидается значительный, а днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 0...+3 °C.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 21 ноября от Наталки Диденко
Погода в Киеве 21 ноября от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве в четверг, 21 ноября, ожидается сложная погода. Будет идти дождь с переходом в мокрый снег, ощутимо похолодает.
"Возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица", — написала Диденко.
Напомним, в Харьковской области 21 ноября синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий — ожидаются дожди и мороз ночью. Кроме того, в регионе будет сильный ветер.
Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области 21 ноября погода будет опасной для водителей и пешеходов. Синоптики предупредили о снеге и гололедице на дорогах.
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