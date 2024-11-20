Прогноз погоды в Киеве на 21 ноября от Укргидрометцентра и Диденко

Заснеженный Киев. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 21 ноября, будет снежной, на дорогах образуется гололедица. Также синоптики предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 20 ноября.

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Погода в Киеве 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве 21 ноября

Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях 21 ноября.

Ночью ожидается значительный, а днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 0...+3 °C.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — сообщили в Укргидрометцентре.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киеве 21 ноября от Наталки Диденко

Погода в Киеве 21 ноября от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве в четверг, 21 ноября, ожидается сложная погода. Будет идти дождь с переходом в мокрый снег, ощутимо похолодает.

"Возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица", — написала Диденко.

Температурная карта. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области 21 ноября синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий — ожидаются дожди и мороз ночью. Кроме того, в регионе будет сильный ветер.

Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области 21 ноября погода будет опасной для водителей и пешеходов. Синоптики предупредили о снеге и гололедице на дорогах.