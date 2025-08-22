У Києві пожежа на торф'яниках, тому екологи радять зачинити вікна

Погане повітря у місті. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві фіксується різке погіршення повітря через пожежі. Екологи радять терміново зачинити вікна, щоб не надихатись смогом.

Дані про індекс якості повітря у столиці розміщені на моніторингових сайтах SaveEcoBot та Aqicn.org.

Чому погіршилась якість повітря у Києві

Мапа з індексами забруднення повітря у Києві. Фото: Aqicn.org

За даними деяких Telegram-каналів, ситуація пов'язана з пожежами на торф'яниках. Найбільш забруднене повітря у столиці на вулиці Пшеничній.

В цілому, індекси на мапі свідчать, що критичного забруднення поки немає, адже йде дощ, що трохи полегшує ситуацію. В цілому середній індекс становить близька 50 одиниць, що означає "помірну якість", але краще все ж таки на деякий час зачинити вікна.

