Головна Київ Киян закликають терміново зачинити вікна — що не так з повітрям

Киян закликають терміново зачинити вікна — що не так з повітрям

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 00:27
У Києві пожежа на торф'яниках, тому екологи радять зачинити вікна
Погане повітря у місті. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві фіксується різке погіршення повітря через пожежі. Екологи радять терміново зачинити вікна, щоб не надихатись смогом.

Дані про індекс якості повітря у столиці розміщені на моніторингових сайтах SaveEcoBot та Aqicn.org

Читайте також:

Чому погіршилась якість повітря у Києві

Киян закликають терміново зачинити вікна — що не так з повітрям - фото 1
Мапа з індексами забруднення повітря у Києві. Фото: Aqicn.org

За даними деяких Telegram-каналів, ситуація пов'язана з пожежами на торф'яниках. Найбільш забруднене повітря у столиці на вулиці Пшеничній.

В цілому, індекси на мапі свідчать, що критичного забруднення поки немає, адже йде дощ, що трохи полегшує ситуацію. В цілому середній індекс становить близька 50 одиниць, що означає "помірну якість", але краще все ж таки на деякий час зачинити вікна.

Раніше ми писали про лист одеських екологів до міськради з вимогою вжити заходів з очищення Чорного моря. На узбережжі зафіксовано масове гниття водоростей.

Також ми повідомляли, чому екологи можуть піти на поступки водіям у США та скасувати як обов'язкову функцію Start/Stop у деяких сучасних авто.

Київ повітря екологія забруднення повітря смог торф'яники
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
