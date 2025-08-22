Видео
Главная Киев Киевлян призывают срочно закрыть окна — что не так с воздухом

Киевлян призывают срочно закрыть окна — что не так с воздухом

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 00:27
В Киеве пожар на торфяниках, поэтому экологи советуют закрыть окна
Плохой воздух в городе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киеве фиксируется резкое ухудшение воздуха из-за пожаров. Экологи советуют срочно закрыть окна, чтобы не надышаться смогом.

Данные об индексе качества воздуха в столице размещены на мониторинговых сайтах SaveEcoBot и Aqicn.org.

Читайте также:

Почему ухудшилось качество воздуха в Киеве

Киевлян призывают срочно закрыть окна — что не так с воздухом - фото 1
Карта с индексами загрязнения воздуха в Киеве. Фото: Aqicn.org

По данным некоторых Telegram-каналов, ситуация связана с пожарами на торфяниках. Наиболее загрязненный воздух в столице на улице Пшеничной.

В целом, индексы на карте свидетельствуют, что критического загрязнения пока нет, ведь идет дождь, что немного облегчает ситуацию. В целом средний индекс составляет около 50 единиц, что означает "умеренное качество", но лучше все же на некоторое время закрыть окна.

Ранее мы писали о письме одесских экологов в горсовет с требованием принять меры по очистке Черного моря. На побережье зафиксировано массовое гниение водорослей.

Также мы сообщали, почему экологи могут пойти на уступки водителям в США и отменить как обязательную функцию Start/Stop в некоторых современных авто.

Киев воздух экология загрязнение воздуха смог торфяники
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
