В Киеве пожар на торфяниках, поэтому экологи советуют закрыть окна

Киевлян призывают срочно закрыть окна — что не так с воздухом
В Киеве фиксируется резкое ухудшение воздуха из-за пожаров. Экологи советуют срочно закрыть окна, чтобы не надышаться смогом.
Данные об индексе качества воздуха в столице размещены на мониторинговых сайтах SaveEcoBot и Aqicn.org.
Почему ухудшилось качество воздуха в Киеве
По данным некоторых Telegram-каналов, ситуация связана с пожарами на торфяниках. Наиболее загрязненный воздух в столице на улице Пшеничной.
В целом, индексы на карте свидетельствуют, что критического загрязнения пока нет, ведь идет дождь, что немного облегчает ситуацию. В целом средний индекс составляет около 50 единиц, что означает "умеренное качество", но лучше все же на некоторое время закрыть окна.
