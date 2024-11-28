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Киян закликали готуватись до потужного снігопаду завтра — прогноз

28 листопада 2024 15:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві та області 29 листопада — столицю замітатиме снігом
Чоловік біжить засніженим Києвом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та області завтра, 29 листопада, буде морозною та сніжною. Місцями на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у Київській області в п'ятницю буде хмарно. Вночі без опадів, але вранці та вдень — мокрий сніг та дощ. Місцями на дорогах ожеледиця, тому водії повинні бути обережними.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2 °C до -3 °C.

Київ погода
Прогноз погоди від Meteoprog

Погода у Києві 29 листопада

У Києві синоптики прогнозують теж мокрий сніг та дощ. Вночі температура буде від 0 °C до -2 °C, вдень — від 0 °C до +2 °C.

Погода у Києві
Прогноз погоди від Укргідрометцентра

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів у цей день. А у Львові синоптики прогнозують дощі протягом дня.

погода Київ Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди

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