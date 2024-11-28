Прогноз погоди у Києві та області 29 листопада — столицю замітатиме снігом

Киян закликали готуватись до потужного снігопаду завтра — прогноз
Погода у Києві та області завтра, 29 листопада, буде морозною та сніжною. Місцями на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 29 листопада
За прогнозами синоптиків, у Київській області в п'ятницю буде хмарно. Вночі без опадів, але вранці та вдень — мокрий сніг та дощ. Місцями на дорогах ожеледиця, тому водії повинні бути обережними.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2 °C до -3 °C.
Погода у Києві 29 листопада
У Києві синоптики прогнозують теж мокрий сніг та дощ. Вночі температура буде від 0 °C до -2 °C, вдень — від 0 °C до +2 °C.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують опадів у цей день. А у Львові синоптики прогнозують дощі протягом дня.
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