Прогноз погоды в Киеве и области 29 ноября — столицу будет заметать снегом

Мужчина бежит по заснеженному Киеву. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 29 ноября, будет морозной и снежной. Местами на дорогах гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 29 ноября

По прогнозам синоптиков, в Киевской области в пятницу облачно. Ночью без осадков, но утром и днем мокрый снег и дождь. Местами на дорогах гололедица, поэтому водители должны быть осторожными.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2°C до -3°C.

Прогноз погоды от Meteoprog

Погода в Киеве 29 ноября

В Киеве синоптики прогнозируют тоже мокрый снег и дождь. Ночью температура будет от 0°C до -2°C, днем от 0°C до +2°C.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области будет облачная погода . Синоптики не прогнозируют осадки в этот день. А во Львове синоптики прогнозируют дожди в течение дня.