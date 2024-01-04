Киян закликали утриматися від купання на Водохреща — причина

Водохреща 2023 у Києві. Фото: Новини.LIVE

Жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже, в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.

Про це повідомили у КП "Плесо".

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"В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", — йдеться у повідомленні.

Разом із тим комунальники запевнили, що регулярно перевіряють стан пляжів та водойм. Згідно з результатами останньої перевірки, показники відповідають усім вимогам сталої норми.

Нагадаємо, вже на Водохреща, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.