Киевлян призвали воздержаться от купания на Крещение —причина

Крещение 2023 в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.

Об этом сообщили в КП "Плесо".

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"В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в том числе религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", — говорится в сообщении.

Вместе с тем коммунальщики заверили, что регулярно проверяют состояние пляжей и водоемов. Согласно результатам последней проверки, показатели отвечают всем требованиям установившейся нормы.

Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.