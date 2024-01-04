Киевлян призвали воздержаться от купания на Крещение —причина
Жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.
Об этом сообщили в КП "Плесо".
Киевлян призвали не купаться на Крещение
"В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в том числе религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", — говорится в сообщении.
Вместе с тем коммунальщики заверили, что регулярно проверяют состояние пляжей и водоемов. Согласно результатам последней проверки, показатели отвечают всем требованиям установившейся нормы.
Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.
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