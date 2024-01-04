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Киевлян призвали воздержаться от купания на Крещение —причина

4 января 2024 18:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киевлян призвали воздержаться от купания на Крещение —причина
Крещение 2023 в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.

Об этом сообщили в КП "Плесо".

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"В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в том числе религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", — говорится в сообщении.

Вместе с тем коммунальщики заверили, что регулярно проверяют состояние пляжей и водоемов. Согласно результатам последней проверки, показатели отвечают всем требованиям установившейся нормы.

Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.

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