Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Киянам доведеться довше чекати на метро — як мобілізація вплинула на роботу транспорту arrow

Киянам доведеться довше чекати на метро — як мобілізація вплинула на роботу транспорту

30 травня 2024 14:41
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Киянам прийдеться довше чекати на метро через мобілізацію
Працівник Київського метрополітену. Ілюстративне фото: village
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Через мобілізацію в лави Збройних сил України працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд. 

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен" у Facebook в четвер, 30 травня. 

Читайте також:

Як зміниться графік і чому в метрополітені дефіцит працівників

Як зазначили в підприємстві, майже 7% усіх працівників чоловічої статі мобілізували на фронт. Саме через це виник дефіцит працівників, оскільки навантаження на гілках сполучення велика, а кваліфікованих співробітників не вистачає.

Наразі у підприємстві відкриті 83 вакансії для машиністів електропотягів та багато інших. 

Допис метрополітену
Допис КП "Київський метрополітен" у Facebook

Крім того, через такий дефіцит інтервал прибуття між потягами збільшиться на 40-60 секунд, фактично потрібно буде довше очікувати на електропотяг в метро.

"Київський метрополітен" постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда до моменту його самостійної роботи на лінії навчається більше 12 місяців", — зазначили в дописі метрополітену. 

Також у підприємстві нагадали, що підземні станції наразі виконують дві функції — це прийом пасажирів та місце для укриття від обстрілів росіян. 

Під час мобілізації в Україні чоловіки неохоче ідуть працювати на підприємства, які можуть бронювати працівників. Все через те, що вони бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують.

Українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.

Київ
ЗСУ
метро
Україна
мобілізація
громадський транспорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище