Киянам прийдеться довше чекати на метро через мобілізацію

Працівник Київського метрополітену. Ілюстративне фото: village

Через мобілізацію в лави Збройних сил України працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен" у Facebook в четвер, 30 травня.

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Як зазначили в підприємстві, майже 7% усіх працівників чоловічої статі мобілізували на фронт. Саме через це виник дефіцит працівників, оскільки навантаження на гілках сполучення велика, а кваліфікованих співробітників не вистачає.

Наразі у підприємстві відкриті 83 вакансії для машиністів електропотягів та багато інших.

Допис КП "Київський метрополітен" у Facebook

Крім того, через такий дефіцит інтервал прибуття між потягами збільшиться на 40-60 секунд, фактично потрібно буде довше очікувати на електропотяг в метро.

"Київський метрополітен" постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда до моменту його самостійної роботи на лінії навчається більше 12 місяців", — зазначили в дописі метрополітену.

Також у підприємстві нагадали, що підземні станції наразі виконують дві функції — це прийом пасажирів та місце для укриття від обстрілів росіян.

Під час мобілізації в Україні чоловіки неохоче ідуть працювати на підприємства, які можуть бронювати працівників. Все через те, що вони бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують.

Українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.