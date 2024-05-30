Киевлянам придется дольше ждать метро из-за мобилизации

Сотрудник Киевского метрополитена. Иллюстративное фото: village

Из-за мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в Facebook в четверг, 30 мая.

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Как отметили в предприятии, около 7% всех работников мужского пола мобилизовали на фронт. Именно поэтому возник дефицит работников, так как нагрузка на ветвях сопряжения велика, а квалифицированных сотрудников не хватает.

В настоящее время в предприятии открыты 83 вакансии для машинистов электропоездов и многие другие.

Сообщение КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Кроме того, из-за такого дефицита интервал порыбывания между поездами увеличится на 40-60 секунд, фактически нужно будет дольше ожидать электропоезда в метро.

"Киевский метрополитен" постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости. В то же время метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев», — отметили в сообщении метрополитена.

Также в предприятии напомнили, что подземные станции выполняют две функции — это прием пассажиров и место для укрытия от обстрелов россиян.

Во время мобилизации в Украине мужчины неохотно идут на предприятия, которые могут бронировать работников. Все потому, что они боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют.

Украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.