Як у Києві перевезти ялинку в метро та у що її запакувати

Кияни вже потроху занурюються в атмосферу прийдешніх новорічних свят, тож разом із вибором подарунків і прикрас багато хто замислюється про те, як безпечно довезти додому живу ялинку. У столичному метрополітені саме зараз вирішили нагадати пасажирам, за якими правилами можна перевозити ялинки в метро.

Правила перевезення ялинки в метро у Києві в 2025 році

У метрополітені наголошують, що перш за все потрібно зважати на висоту й загальні габарити дерева.

Ялинки заввишки до півтора метра можна провозити без додаткової оплати. Якщо дерево сягає від 150 до 220 сантиметрів, пасажиру доведеться сплатити вартість одного окремого квитка, тобто 8 гривень

А от новорічні дерева, що перевищують 220 сантиметрів, у метро перевозити заборонено — вони становлять загрозу безпеці та створюють перешкоди для руху пасажирів.

Окрема вимога стосується упаковки. Працівники станцій мають право не допускати до поїздки пасажирів із неупакованими ялинками, оскільки відкриті гілки можуть травмувати людей або зачепитися за елементи ескалатора. Тож дерево слід обов’язково зафіксувати й надійно стягнути.

Для цього підійде спеціальна сітка, поліетиленова чи стрейч-плівка, міцний шпагат або мотузка, картонна коробка чи інші матеріали, які дозволяють зібрати гілля та щільно обгорнути стовбур.

У метрополітені звертають увагу, що вимога пакування поширюється не лише на великі деревця — навіть невеликі прикрашальні ялинки чи окремі гілки також мають бути належним чином обгорнуті.

