Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Киянам нагадали, які ялинки можна перевозити в метро

Киянам нагадали, які ялинки можна перевозити в метро

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:58
Як у Києві перевезти ялинку в метро та у що її запакувати
Люди обирають ялинки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Кияни вже потроху занурюються в атмосферу прийдешніх новорічних свят, тож разом із вибором подарунків і прикрас багато хто замислюється про те, як безпечно довезти додому живу ялинку. У столичному метрополітені саме зараз вирішили нагадати пасажирам, за якими правилами можна перевозити ялинки в метро.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Правила перевезення ялинки в метро у Києві в 2025 році

У метрополітені наголошують, що перш за все потрібно зважати на висоту й загальні габарити дерева.

Ялинки заввишки до півтора метра можна провозити без додаткової оплати. Якщо дерево сягає від 150 до 220 сантиметрів, пасажиру доведеться сплатити вартість одного окремого квитка, тобто 8 гривень

А от новорічні дерева, що перевищують 220 сантиметрів, у метро перевозити заборонено — вони становлять загрозу безпеці та створюють перешкоди для руху пасажирів.

Окрема вимога стосується упаковки. Працівники станцій мають право не допускати до поїздки пасажирів із неупакованими ялинками, оскільки відкриті гілки можуть травмувати людей або зачепитися за елементи ескалатора. Тож дерево слід обов’язково зафіксувати й надійно стягнути.

Для цього підійде спеціальна сітка, поліетиленова чи стрейч-плівка, міцний шпагат або мотузка, картонна коробка чи інші матеріали, які дозволяють зібрати гілля та щільно обгорнути стовбур.

У метрополітені звертають увагу, що вимога пакування поширюється не лише на великі деревця — навіть невеликі прикрашальні ялинки чи окремі гілки також мають бути належним чином обгорнуті.

Нагадаємо, Новини.LIVE поцікавилися, скільки коштують новорічні ялинки у різних країнах Європи.

Також читайте поради, яким розчином полити ялинку, щоб хвоя не жовтіла, та як доглядати за ялинкою, щоб вона довго не осипалася.

Київ метро правила новорічна ялинка свято
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації