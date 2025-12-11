Как в Киеве перевезти елку в метро и во что ее упаковать

Киевлянам напомнили, какие елки можно перевозить в метро
Киевляне уже понемногу погружаются в атмосферу грядущих новогодних праздников, поэтому вместе с выбором подарков и украшений многие задумываются о том, как безопасно довезти домой живую елку. В столичном метрополитене именно сейчас решили напомнить пассажирам, по каким правилам можно перевозить елки в метро.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
Правила перевозки елки в метро в Киеве в 2025 году
В метрополитене отмечают, что прежде всего нужно учитывать высоту и общие габариты дерева.
Елки высотой до полутора метров можно провозить без дополнительной оплаты. Если дерево достигает от 150 до 220 сантиметров, пассажиру придется оплатить стоимость одного отдельного билета, то есть 8 гривен
А вот новогодние деревья, превышающие 220 сантиметров, в метро перевозить запрещено — они представляют угрозу безопасности и создают препятствия для движения пассажиров.
Отдельное требование касается упаковки. Работники станций имеют право не допускать к поездке пассажиров с неупакованными елками, поскольку открытые ветви могут травмировать людей или зацепиться за элементы эскалатора. Поэтому дерево следует обязательно зафиксировать и надежно стянуть.
Для этого подойдет специальная сетка, полиэтиленовая или стрейч-пленка, крепкий шпагат или веревка, картонная коробка или другие материалы, которые позволяют собрать ветви и плотно обернуть ствол.
В метрополитене обращают внимание, что требование упаковки распространяется не только на большие деревца — даже небольшие украшающие елки или отдельные ветви также должны быть должным образом обернуты.
