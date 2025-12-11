Видео
Україна
Киевлянам напомнили, какие елки можно перевозить в метро

Киевлянам напомнили, какие елки можно перевозить в метро

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:58
Как в Киеве перевезти елку в метро и во что ее упаковать
Люди выбирают елки на базаре. Фото: Новини.LIVE

Киевляне уже понемногу погружаются в атмосферу грядущих новогодних праздников, поэтому вместе с выбором подарков и украшений многие задумываются о том, как безопасно довезти домой живую елку. В столичном метрополитене именно сейчас решили напомнить пассажирам, по каким правилам можно перевозить елки в метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Читайте также:

Правила перевозки елки в метро в Киеве в 2025 году

В метрополитене отмечают, что прежде всего нужно учитывать высоту и общие габариты дерева.

Елки высотой до полутора метров можно провозить без дополнительной оплаты. Если дерево достигает от 150 до 220 сантиметров, пассажиру придется оплатить стоимость одного отдельного билета, то есть 8 гривен

А вот новогодние деревья, превышающие 220 сантиметров, в метро перевозить запрещено — они представляют угрозу безопасности и создают препятствия для движения пассажиров.

Отдельное требование касается упаковки. Работники станций имеют право не допускать к поездке пассажиров с неупакованными елками, поскольку открытые ветви могут травмировать людей или зацепиться за элементы эскалатора. Поэтому дерево следует обязательно зафиксировать и надежно стянуть.

Для этого подойдет специальная сетка, полиэтиленовая или стрейч-пленка, крепкий шпагат или веревка, картонная коробка или другие материалы, которые позволяют собрать ветви и плотно обернуть ствол.

В метрополитене обращают внимание, что требование упаковки распространяется не только на большие деревца — даже небольшие украшающие елки или отдельные ветви также должны быть должным образом обернуты.

Напомним, Новини.LIVE поинтересовались, сколько стоят новогодние елки в разных странах Европы.

Также читайте советы, каким раствором полить елку, чтобы хвоя не желтела, и как ухаживать за елкой, чтобы она долго не осыпалась.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
