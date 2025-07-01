Киянам досі не побудували модульних укриттів

Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко виступив із різкою критикою на адресу столичної влади через відсутність модульних укриттів у місті. За його словами, попри майже три з половиною роки повномасштабної війни, в Києві не збудовано жодного такого захисного об’єкта.

Про це Тимур Ткаченко висловився на своєму каналі у Telegram.

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Ткаченко заявив, що саме мерія зупинила цей процес, не виділивши жодної гривні й не зробивши жодного кроку назустріч мешканцям. Натомість, за його словами, значні кошти витрачаються на встановлення скляних зупинок, які не мають жодної захисної функції під час повітряних тривог.

Посадовець порівняв ситуацію з іншими містами, де модульні укриття вже активно з’являються

"Мерія саме це поняття ставить на "стоп". Жодної гривні, жодного кроку назустріч киянам. Натомість — мільйони на скляні зупинкові комплекси. В Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві — можна. У Києві не можна? Їм заважають ДБНи", — висловився Ткаченко.

У відповідь на бездіяльність міської влади Ткаченко повідомив, що ініціює розгляд питання облаштування модульних укриттів на Раді оборони Києва. Також він пропонує передбачити фінансування цього проєкту за кошти міської громади, аби забезпечити киянам реальний захист у разі небезпеки.

Нагадаємо, в Україні оновили будівельні норми для укриттів та де саме їх розміщуватимуть при зведенні житлових будинків.

Тим часом в Україні фіксуються масово випадки, коли українців не впускають до бомбосховищ.

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