Киевлянам до сих пор не построили модульных укрытий

Вход в укрытие. Фото: Новини.LIVE

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выступил с резкой критикой в адрес столичных властей из-за отсутствия модульных укрытий в городе. По его словам, несмотря на почти три с половиной года полномасштабной войны, в Киеве не построено ни одного такого защитного объекта.

Об этом Тимур Ткаченко высказался на своем канале в Telegram.

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Ткаченко заявил, что именно мэрия остановила этот процесс, не выделив ни одной гривны и не сделав ни одного шага навстречу жителям. Зато, по его словам, значительные средства тратятся на установку стеклянных остановок, которые не имеют никакой защитной функции во время воздушных тревог.

Чиновник сравнил ситуацию с другими городами, где модульные укрытия уже активно появляются

"Мэрия именно это понятие ставит на "стоп". Ни одной гривны, ни одного шага навстречу киевлянам. Зато — миллионы на стеклянные остановочные комплексы. В Одессе, Харькове, Херсоне, Запорожье, Днепре, Николаеве — можно. В Киеве нельзя? Им мешают ДБНы", — высказался Ткаченко.

В ответ на бездействие городских властей Ткаченко сообщил, что инициирует рассмотрение вопроса обустройства модульных укрытий на Совете обороны Киева. Также он предлагает предусмотреть финансирование этого проекта за средства городской общины, чтобы обеспечить киевлянам реальную защиту в случае опасности.

Напомним, в Украине обновили строительные нормы для укрытий и где именно их будут размещать при возведении жилых домов.

Тем временем в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища.

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