Погода у Києві 17 лютого — очікується мороз до -15 °С та ожеледиця

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у понеділок, 17 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах -15...-2 °С протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Прогноз погоди у Києві на 17 лютого

Завтра на Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, а день пройде без опадів. Водночас на дорогах прогнозують ожеледицю протягом всієї доби.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -15...-10 °С;

вдень -7...-2 °С.

У Києві вночі очікується -13...-11 °С, вдень -6...-4 °С.

Метеорологічні явища 17 лютого

Мешканців столиці та Київської області попередили про ожеледицю на дорогах завтра. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", — зазначили синоптики.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про сильні морози в Україні завтра.

А за даними Укргідрометцентру, холодна погода в областях протримається ще щонайменше тиждень. Потепління прогнозують після 24 лютого.