Погода в Киеве 17 февраля — ожидается мороз до -15 °С и гололедица

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -15...-2 °С в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а день пройдет без осадков. В то же время на дорогах прогнозируют гололедицу в течение всех суток.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -15...-10 °С;

днем -7...-2 °С.

В Киеве ночью ожидается -13...-11 °С, днем -6...-4 °С.

Метеорологические явления 17 февраля

Жителей столицы и Киевской области предупредили о гололедице на дорогах завтра. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отметили синоптики.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в Украине завтра.

А по данным Укргидрометцентра, холодная погода в областях продержится еще как минимум неделю. Потепление прогнозируют после 24 февраля.