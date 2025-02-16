Погода в Киеве 17 февраля — ожидается мороз до -15 °С и гололедица

Киевлянам стоит быть осторожными — прогноз погоды на завтра
В Киеве и области в понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -15...-2 °С в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Прогноз погоды в Киеве на 17 февраля
Завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а день пройдет без осадков. В то же время на дорогах прогнозируют гололедицу в течение всех суток.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -15...-10 °С;
- днем -7...-2 °С.
В Киеве ночью ожидается -13...-11 °С, днем -6...-4 °С.
Метеорологические явления 17 февраля
Жителей столицы и Киевской области предупредили о гололедице на дорогах завтра. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отметили синоптики.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в Украине завтра.
А по данным Укргидрометцентра, холодная погода в областях продержится еще как минимум неделю. Потепление прогнозируют после 24 февраля.
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