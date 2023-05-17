Кияни, які знімали роботу ППО, можуть сісти на 8 років, — СБУ

Затримані київські блогери. Фото: СБУ

В Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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СБУ встановила особи мешканців столиці, які знімали на відео і викладали у мережу інформацію про роботу протиповітряної оборони під час російських ракетних атак.

Усього було виявлено шість блогерів, які незаконно записували і поширювали відеозаписи роботи систем ППО.

"Серед іншого — фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО", — наголосили у Службі безпеки України.

У фігурантів справи під час обшуків була вилучена комп’ютерна та інша техніка, яку вони використовували для своїх незаконних дій.

Згідно із ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, за якою було відкрите кримінальне провадження, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Припинено онлайн-трансляції

Крім того, спецслужби виявили і припинили роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української ППО.

"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", — наголосили у СБУ.

Нагадаємо, про покарання для тих, хто знімав на відео і викладав у мережу запис процесу роботи систем ППО, заявив і секретар РНБО Олексій Данілов.