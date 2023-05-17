Киевляне, снимавшие работу ПВО, могут сесть на 8 лет, — СБУ

Задержанные киевские блогеры. Фото: СБУ

В Киеве обнаружили шестерых блогеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Кто снимал работу ПВО

СБУ установила личности жителей столицы, которые снимали на видео и выкладывали в сеть информацию о работе противовоздушной обороны во время российских ракетных атак.

Всего было обнаружено шесть блогеров, незаконно записывающих и распространявших видеозаписи работы систем ПВО.

"Среди прочего — фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО", — отметили в Службе безопасности Украины.

У фигурантов дела во время обысков была изъята компьютерная и другая техника, которую они использовали для незаконных действий.

Согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, по которой было открыто уголовное производство, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Прекращены онлайн-трансляции

Кроме того, спецслужбы обнаружили и прекратили работу онлайн камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской ПВО.

"Получившуюся таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", — отметили в СБУ.

Напомним, о наказании для тех, кто снимал на видео и выкладывал в сеть запись процесса работы систем ПВО, заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов.