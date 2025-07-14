Кияни зізнались, чи змінили ставлення до США та ЄС — відео

Кияни розчаровані у політиці США. Фото: Новини.LIVE

Містяни сподівалися, що президентство американського лідера Дональда Трампа позитивно вплине на воєнний розвиток подій в Україні. Однак європейські союзники виявилися більш стабільними, аніж заморські партнери.

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, чи змінилося їхнє ставлення до США та ЄС за останній рік.

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Жителька столиці Ганна раніше краще ставилася до американських союзників, однак нині змінила свою думку.

"Я не зовсім розумію Трампа і не розумію його позицій. Мені здається, що президент має бути більш відповідальним. Його дії та слова не збігаються одне з одним. Мене це непокоїть, чесно скажу, а ЄС, маю надію, будуть нам допомагати, і ми переможемо. Нам треба тільки перемогти, ніяких примирень", — вважає Ганна.

Натомість містянин Сергій не здивований ставленням США до України на міжнародній арені:

"Ні, не змінилося. Я розумію, що люди помилилися. Ми теж помилялися. Хай тепер "розхльобують" американці. Поживуть п'ять років, побачать, потім, може, щось дійте. А нам своє робити. Ніхто нашу справу робити не може. Ніхто, крім нас, нам не допоможе".

Сергій не змінив думку про США. Фото: скриншот Новини.LIVE

Вікторія також переконана, що про власний національний добробут мають дбати самі українці, а не сподіватися на зовнішню допомогу.

"Напевно, ні. Мені не подобається їхнє ставлення до України, але ми не можемо нічого змінити. Така ситуація склалася. Ніхто нам нічого не винен. Маємо, що маємо. Кожен бореться, як може. Такий час", — каже Вікторія.

Киянка Олена чекає на повернення ядерної зброї. Фото: скриншот Новини.LIVE

Водночас киянка Олена переконана, що українська влада має діяти більш рішуче. Зокрема, спробувати повернути ядерну зброю.

"До Європейського Союзу у гарний бік ставлення змінилося. Довіра є. До США змінилося в негативний бік з президентства Дональда Трампа. Я б на місці президента Володимира Зеленського подала б на Америку в Європейський суд з вимогою або віддання Україні ядерної зброї, або виплати довічної компенсації. Не ту суму, яку вони хочуть, а ту, що ми запропонуємо їм. Тому що вони були гарантами, що не почнуться бойові дії в Україні, а у нас четвертий рік гинуть щодня люди. Треба розв'язувати цю проблему", — каже Олена.

Нагадаємо, американського президента Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Також лідер США пообіцяв очільнику України Володимиру Зеленському продовжити надсилати військову допомогу.