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Главная Киев Киевляне кардинально изменили мнение о ЕС и США — опрос

Киевляне кардинально изменили мнение о ЕС и США — опрос

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:40
Киевляне признались, изменили ли отношение к США и ЕС - видео
Киевляне разочарованы в политике США. Фото: Новини.LIVE

Горожане надеялись, что президентство американского лидера Дональда Трампа положительно повлияет на военное развитие событий в Украине. Однако, европейские союзники оказались более стабильными, чем заморские партнеры.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян, изменилось ли их отношение к США и ЕС за последний год.

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Жительница столицы Анна раньше лучше относилась к американским союзникам, однако сейчас изменила свое мнение.

"Я не совсем понимаю Трампа и не понимаю его позиций. Мне кажется, что президент должен быть более ответственным. Его действия и слова не совпадают друг с другом. Меня это беспокоит честно скажу, а ЕС, надеюсь, будут нам помогать и мы победим. Нам надо только победить, никаких примирений", — считает Анна.

Зато горожанин Сергей не удивлен отношением США к Украине на международной арене:

"Нет, не изменилось. Я понимаю, что люди ошиблись. Мы тоже ошибались. Пусть теперь "расхлебывают" американцы. Поживут 5 лет, увидят, потом может что-то будут действовать. А нас свое делать. Никто наше дело делать не может. Никто, кроме нас, нам не поможет".

Кияни розчаровані у політиці США
Сергей не изменил мнение о США. Фото: скриншот Новини.LIVE

Виктория также убеждена, что о собственном национальном благосостоянии должны заботиться сами украинцы, а не надеяться на внешнюю помощь.

"Наверное, нет. Мне не нравится их отношение к Украине, но мы не можем ничего изменить. Такая ситуация сложилась. Никто нам ничего не должен. Имеем, что имеем. Каждый борется, как может. Такое время", — говорит Виктория.

Кияни хочуть повернути ядерну зброю
Киевлянка Елена ждет возвращения ядерного оружия. Фото: скриншот Новини.LIVE

В то же время киевлянка Елена убеждена, что украинская власть должна действовать более решительно. В частности, попытаться вернуть ядерное оружие.

"К Европейскому Союзу в хорошую сторону отношение изменилось. Доверие есть. К США изменилось в негативную сторону с президентства Дональда Трампа. Я бы на месте президента Владимира Зеленского подала бы Америку в Европейский суд с требованием или отдачи Украине ядерного оружия, или выплата пожизненной компенсации. Не ту сумму, которую они хотят, а ту, что мы предложим им. Потому что они были гарантами, что не начнутся боевые действия в Украине, а у нас четвертый год гибнут каждый день люди. Надо решать эту проблему", — говорит Елена.

Напомним, американского президента Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Также лидер США пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому продолжить присылать военную помощь.

США Киев опрос ЕС война в Украине
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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