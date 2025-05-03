Скільки мають заробляти українці — відео

Денис вважає, що українці повинні заробляти 100 тисяч грн. Фото: Новини.LIVE

Середня зарплата в Польщі сягнула історичного рекорду і зараз становить майже 96 тисяч гривень. Ми поміркували з киянами, скільки б мали заробити натомість українці.

Містяни поділилися думками у випуску журналістів Новини.LIVE.

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Киянин Денис вважає, що українці мають заробляти близько 100 тисяч, адже сам має такий дохід: "Мінімум 100 тисяч грн на місяць, щоб жити в Києві. Орендувати адекватну квартиру, ресторани, з дівчиною погуляти, з друзями випити, речі купити".

Натомість двадцятирічна Дарина вважає, що й меншої плати для неї буде достатньо: "Я думаю, від 20 тисяч. Я зараз, правда, живу на 5 тисяч, тому від 20. Мені б вистачило".

Дар'я живе в Києві на 5 тисяч гривень. Фото: Новини.LIVE

Водночас містянка Аріна дотримується думки, що варто орієнтуватися в рівні доходів на країни-сусіди. Мовляв, Україна це частина континенту і заробіток має бути на рівні з іншими європейськими державами.

"Середня зарплата має не відставати від Східної Європи. Я не можу сказати точної цифри, але має бути більше 50 тисяч грн. Хоча б 60 тисяч", — міркує дівчина.

Аріна прагне заробляти 60 тисяч гривень. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали, хто і скільки заробляє в Україні. Водночас народні депутати скаржаться на низький заробіток у Верховній Раді. Також військовослужбовцям виплатять фінансову винагороду — хто отримає.