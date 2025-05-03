Сколько должны зарабатывать украинцы — видео

Киевляне хотят зарабатывать по 100 тысяч грн — опрос
Средняя зарплата в Польше достигла исторического рекорда и сейчас составляет почти 96 тысяч гривен. Мы поразмышляли с киевлянами, сколько бы должны были заработать взамен украинцы.
Горожане поделились мыслями в выпуске журналистов Новини.LIVE.
Какая средняя зарплата должна быть в Украине?
Киевлянин Денис считает, что украинцы должны зарабатывать около 100 тысяч, ведь сам имеет такой доход: "Минимум 100 тысяч грн в месяц, чтобы жить в Киеве. Арендовать адекватную квартиру, рестораны, с девушкой погулять, с друзьями выпить, вещи купить".
Зато двадцатилетняя Дарья считает, что и меньшей платы для нее будет достаточно: "Я думаю, от 20 тысяч. Я сейчас, правда, живу на 5 тысяч, поэтому от 20. Мне бы хватило".
В то же время горожанка Арина придерживается мнения, что стоит ориентироваться в уровне доходов на страны-соседи. Мол, Украина это часть континента и заработок должен быть на уровне с другими европейскими государствами.
"Средняя зарплата должна не отставать от Восточной Европы. Я не могу сказать точной цифры, но должно быть больше 50 тысяч грн. Хотя бы 60 тысяч", — рассуждает девушка.
Напомним, мы рассказывали, кто и сколько зарабатывает в Украине. В то же время народные депутаты жалуются на низкий заработок в Верховной Раде. Также военнослужащим выплатят финансовое вознаграждение - кто получит.
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