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Кияни можуть взяти додому котиків, які стали безхатьками через війну: де їх шукати

22 вересня 2023 15:58
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Де взяти кота в добрі руки в Києві - В Dream Town працює Kitty Tinder
Kitty Tinder у Києві. Фото: Гарік Корогодський
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У одному з ТРЦ Києва віддають котів у добрі руки. Це чотирилапі, яких господарі залишили через війну. 

Про це повідомляє власник Dream Town Гарік Корогодський у Facebook.

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У ТРЦ Dream Town на Оболоні з'явився куточок під назвою Kitty Tinder. Там віддають у добрі руки чотирилапих, які залишились без дому через війну. 

Ініціаторам такої акції вже вдалось знайти нову домівку для чотирьох котиків. 

"Якщо вам хтось з цих нахаб сподобається – можна забрати до себе, вони теж хочуть родину – вже чотири новосілля справили. Кошаки українські, забули власники через війну. Чи просто пограти з ними, за вухом почухати", — зазначив Корогодський. 

Куточок Kitty Tinder знаходиться у Dream Yellow, атріум "Греція". Котів можна не тільки забрати додому, а й просто погратись та погладити. Працює він у суботу та неділю з 11:00 до 20:00. 

Нагадаємо, дніпровська режисерка Катерина Стрельченко зняла фільм "Шукачі загублених душ". Стрічка розповідає про волонтерів рятувально-пошукового загону й міцний тандем між людьми та тваринами під час великої війни.

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