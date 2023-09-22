Де взяти кота в добрі руки в Києві - В Dream Town працює Kitty Tinder

Kitty Tinder у Києві. Фото: Гарік Корогодський

У одному з ТРЦ Києва віддають котів у добрі руки. Це чотирилапі, яких господарі залишили через війну.

Про це повідомляє власник Dream Town Гарік Корогодський у Facebook.

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У ТРЦ Dream Town на Оболоні з'явився куточок під назвою Kitty Tinder. Там віддають у добрі руки чотирилапих, які залишились без дому через війну.

Ініціаторам такої акції вже вдалось знайти нову домівку для чотирьох котиків.

"Якщо вам хтось з цих нахаб сподобається – можна забрати до себе, вони теж хочуть родину – вже чотири новосілля справили. Кошаки українські, забули власники через війну. Чи просто пограти з ними, за вухом почухати", — зазначив Корогодський.

Куточок Kitty Tinder знаходиться у Dream Yellow, атріум "Греція". Котів можна не тільки забрати додому, а й просто погратись та погладити. Працює він у суботу та неділю з 11:00 до 20:00.

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