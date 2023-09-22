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Киевляне могут взять домой котиков, ставших бездомными из-за войны: где их искать

22 сентября 2023 15:58
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Где взять кота в хорошие руки в Киеве - В Dream Town работает Kitty Tinder
Kitty Tinder в Киеве. Фото: Гарик Корогодский
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В одном из ТРЦ Киева отдают кошек в хорошие руки. Это четвероногие, которых хозяева оставили из-за войны войны.

Об этом сообщает владелец Dream Town Гарик Корогодский в Facebook .

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В ТРЦ Dream Town на Оболони появился уголок под названием Kitty Tinder. Там отдают в добрые руки четырехлапых, которые остались без дома из-за войны.

Инициаторам такой акции уже удалось найти новый дом для четырех котиков.

"Если вам кто-то из этих нахал понравится — можно забрать к себе, они тоже хотят семью — уже четыре новоселья справили. Кошаки украинские, их забыли владельцы из-за войны. Или просто поиграть с ними, за ухом почесать", — отметил Корогодский.

Уголок Kitty Tinder находится в Dream Yellow, атриум "Греция". Кошек можно не только забрать домой, но и просто поиграть и погладить. Работает он в субботу и воскресенье с 11:00 до 20:00.

Напомним, днепровская режиссерка Екатерина Стрельченко сняла фильм "Искатели потерянных душ". Лента рассказывает о волонтерах спасательно-поискового отряда и крепком тандеме между людьми и животными во время великой войны.

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