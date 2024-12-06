Хвилина мовчання — у Києві відбулася акція вшанування пам'яті загиблих військових

Акція під час хвилини мовчання у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вранці 6 грудня жителі столиці зібралися на акцію для того, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників України під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Учасники також наголосили на важливості подібних заходів та залученості українців.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із місця подій у п'ятницю, 6 грудня.

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У Києві люди зібралися на акцію під час хвилини мовчання

Щодня о 9:00 в Україні розпочинається загальнонаціональна хвилина мовчання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Жителі Києва вийшли на вулиці під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

У День Збройних сил України, у кількох містах країни, зокрема в Києві, Харкові, Сумах, Львові, Дніпрі та Одесі, відбулись акції, під час яких учасники наголосили на важливості цієї традиції. Вони закликають, щоб хвилина мовчання стала щоденною практикою для кожного українця, яку дотримуватимуться у всіх куточках України.

Кияни нагадали про хвилину мовчання в Україні. Фото: Новини.LIVE

"Я з маленького селища і в мене там щодня о 09:00 зупиняють рух, говорять по гучномовцях, що хвилина мовчання. Звичайно, не всі люди зупиняються, але є хоча б приклад, який я сподіваюся потім наслідують інші. У Києві, на жаль, це не так. Я вважаю, що хвилина навчання має бути всеукраїнською і має зупинятися все", — зазначила учасниця акції.

Кияни вшанували пам'ять загиблих захисників. Фото: Новини.LIVE

Ще одна з учасниць заявила, що усі, хто сьогодні доєднався до акції у Києві, вийшли вкотре нагадати про те, що в Україні існує хвилина мовчання і розповісти, чому це важливо.

"Я б хотіла, щоб культура пам'яті в Україні розвивалася ще більше, щоб ми розповідали про кожного із тих, хто в нас гине, на жаль, на фронті та, щоб таких заходів було більше в цілому", — зауважила дівчина.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — свято, яке стало символом мужності, самопожертви та вірності країні. Саме ЗСУ успішно протистоять агресору з початку повномасштабного вторгнення та роблять усе можливе для нашої перемоги.

Ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність та наголосив, що перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.

Цього дня до українців також звернувся посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він наголосив на тому, що саме ЗСУ дають життя іншим, навіть коли ті забувають про це, залишаючи своє на полі бою.