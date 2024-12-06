Минута молчания — в Киеве прошла акция памяти погибших военных

Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото
Утром 6 декабря жители Киева собрались на акцию для того, чтобы почтить память погибших защитников Украины во время общенациональной минуты молчания. Участники также отметили важность подобных мероприятий и вовлеченность украинцев.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в пятницу, 6 декабря.
В Киеве люди собрались на акцию во время минуты молчания
Ежедневно в 09:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания, чтобы почтить память героев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
В День Вооруженных сил Украины, в нескольких городах страны, в частности в Киеве, Харькове, Сумах, Львове, Днепре и Одессе, состоялись акции, во время которых участники отметили важность этой традиции. Они призывают, чтобы минута молчания стала ежедневной практикой для каждого украинца, которую будут соблюдать во всех уголках Украины.
"Я из маленького поселка и у меня там ежедневно в 09:00 останавливают движение, говорят по громкоговорителям, что минута молчания. Конечно, не все люди останавливаются, но есть хотя бы пример, который я надеюсь потом последуют другие. В Киеве, к сожалению, это не так. Я считаю, что минута обучения должна быть всеукраинской и должно останавливаться все", — отметила участница акции.
Еще одна из участниц заявила, что все, кто сегодня присоединился к акции в Киеве, вышли в очередной раз напомнить о том, что в Украине существует минута молчания и рассказать, почему это важно.
"Я бы хотела, чтобы культура памяти в Украине развивалась еще больше, чтобы мы рассказывали о каждом из тех, кто у нас погибает, к сожалению, на фронте и, чтобы таких мероприятий было больше в целом", — отметила девушка.
Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране. Именно ВСУ успешно противостоят агрессору с начала полномасштабного вторжения и делают все возможное для нашей победы.
Мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость и подчеркнул, что побеждает только борющийся и не складывающий оружия.
В этот день к украинцам также обратился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он отметил, что именно ВСУ дают жизнь другим, даже когда те забывают об этом, оставляя свое на поле боя.
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