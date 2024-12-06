Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото arrow

Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

6 декабря 2024 10:10
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Минута молчания — в Киеве прошла акция памяти погибших военных
Акция в минуту молчания в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Утром 6 декабря жители Киева собрались на акцию для того, чтобы почтить память погибших защитников Украины во время общенациональной минуты молчания. Участники также отметили важность подобных мероприятий и вовлеченность украинцев.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в пятницу, 6 декабря.

Читайте также:

В Киеве люди собрались на акцию во время минуты молчания

Ежедневно в 09:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания, чтобы почтить память героев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. 

акция во время минуты молчания
Жители Киева вышли на улицы в минуту молчания. Фото: Новини.LIVE

В День Вооруженных сил Украины, в нескольких городах страны, в частности в Киеве, Харькове, Сумах, Львове, Днепре и Одессе, состоялись акции, во время которых участники отметили важность этой традиции. Они призывают, чтобы минута молчания стала ежедневной практикой для каждого украинца, которую будут соблюдать во всех уголках Украины.

Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото - фото 2
Киевляне напомнили о минуте молчания в Украине. Фото: Новини.LIVE

"Я из маленького поселка и у меня там ежедневно в 09:00 останавливают движение, говорят по громкоговорителям, что минута молчания. Конечно, не все люди останавливаются, но есть хотя бы пример, который я надеюсь потом последуют другие. В Киеве, к сожалению, это не так. Я считаю, что минута обучения должна быть всеукраинской и должно останавливаться все", — отметила участница акции.

Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото - фото 3
Киевляне почтили память погибших защитников. Фото: Новини.LIVE

Еще одна из участниц заявила, что все, кто сегодня присоединился к акции в Киеве, вышли в очередной раз напомнить о том, что в Украине существует минута молчания и рассказать, почему это важно.

"Я бы хотела, чтобы культура памяти в Украине развивалась еще больше, чтобы мы рассказывали о каждом из тех, кто у нас погибает, к сожалению, на фронте и, чтобы таких мероприятий было больше в целом", — отметила девушка.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране. Именно ВСУ успешно противостоят агрессору с начала полномасштабного вторжения и делают все возможное для нашей победы.

Мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость и подчеркнул, что побеждает только борющийся и не складывающий оружия.

В этот день к украинцам также обратился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он отметил, что именно ВСУ дают жизнь другим, даже когда те забывают об этом, оставляя свое на поле боя.

Киев ВСУ акция защитники погибшие минута молчания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

10:09 Российский журналист призвал донатить на ВСУ — какая причина

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:52 В США стало меньше граждан, выступающих за помощь Украине

09:51 Отключения света в Одессе сегодня — графики и ремонты

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

09:45 Как ВПЛ построить бизнес — программы поддержки и возможности

09:35 Залужный обратился к украинцам в День Вооруженных сил

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

10:09 Российский журналист призвал донатить на ВСУ — какая причина

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:52 В США стало меньше граждан, выступающих за помощь Украине

09:51 Отключения света в Одессе сегодня — графики и ремонты

09:45 Как ВПЛ построить бизнес — программы поддержки и возможности

09:35 Залужный обратился к украинцам в День Вооруженных сил

09:35 Сколько стоит манго в супермаркетах Украины — сравнение цен

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие