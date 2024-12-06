Минута молчания — в Киеве прошла акция памяти погибших военных

Акция в минуту молчания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Утром 6 декабря жители Киева собрались на акцию для того, чтобы почтить память погибших защитников Украины во время общенациональной минуты молчания. Участники также отметили важность подобных мероприятий и вовлеченность украинцев.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в пятницу, 6 декабря.

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В Киеве люди собрались на акцию во время минуты молчания

Ежедневно в 09:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания, чтобы почтить память героев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Жители Киева вышли на улицы в минуту молчания. Фото: Новини.LIVE

В День Вооруженных сил Украины, в нескольких городах страны, в частности в Киеве, Харькове, Сумах, Львове, Днепре и Одессе, состоялись акции, во время которых участники отметили важность этой традиции. Они призывают, чтобы минута молчания стала ежедневной практикой для каждого украинца, которую будут соблюдать во всех уголках Украины.

Киевляне напомнили о минуте молчания в Украине. Фото: Новини.LIVE

"Я из маленького поселка и у меня там ежедневно в 09:00 останавливают движение, говорят по громкоговорителям, что минута молчания. Конечно, не все люди останавливаются, но есть хотя бы пример, который я надеюсь потом последуют другие. В Киеве, к сожалению, это не так. Я считаю, что минута обучения должна быть всеукраинской и должно останавливаться все", — отметила участница акции.

Киевляне почтили память погибших защитников. Фото: Новини.LIVE

Еще одна из участниц заявила, что все, кто сегодня присоединился к акции в Киеве, вышли в очередной раз напомнить о том, что в Украине существует минута молчания и рассказать, почему это важно.

"Я бы хотела, чтобы культура памяти в Украине развивалась еще больше, чтобы мы рассказывали о каждом из тех, кто у нас погибает, к сожалению, на фронте и, чтобы таких мероприятий было больше в целом", — отметила девушка.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране. Именно ВСУ успешно противостоят агрессору с начала полномасштабного вторжения и делают все возможное для нашей победы.

Мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость и подчеркнул, что побеждает только борющийся и не складывающий оружия.

В этот день к украинцам также обратился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он отметил, что именно ВСУ дают жизнь другим, даже когда те забывают об этом, оставляя свое на поле боя.