Кияни рятували автівки з палаючого кооперативу після удару Росії

Гаражний кооператив у Донецькому районі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Внаслідок чергового обстрілу Києва 6 липня у Дарницькому районі було повністю знищено та спалено місцевий гаражний кооператив. Попри колосальну втрату особистого майна, автомобілів та результатів багаторічної праці, постраждалі кияни демонструють неймовірну моральну стійкість та дякують рятівникам ДСНС. Найголовнішим є те, що в епіцентрі вибухів дивом уціліли люди.

Про це мешканці пошкоджених сусідніх багаповерхівок та власники авто розповіли кореспондентці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Перші хвилини після вибухів

Киянин Михайло, що є одним із власників повністю зруйнованого цегляного гаражу, розказав, що дізнався про масштабне загоряння безпосередньо від працівників охорони кооперативу. У чоловіка було лише 20 хвилин, аби доїхати до місця прильоту та евакуювати хоч якісь цінні речі.

Йому пощастило: Михайло встиг вивезти власну автівку з боксу за лічені хвилини до того, як сильний вогонь остаточно випалив усе інше майно всередині.

"Це наші реалії, це наше сьогодення, це Київ. Дуже неприємно, що ми живемо в такому красивому місті й в такій шаленій небезпеці", — заявив постраждалий чоловік.

Втрата сімейної справи

Інший місцевий житель, Олександр, разом зі своїм сином розбудовував та активно працював у цьому гаражному кооперативі протягом останніх десяти років. Ворожий ракетний удар в одну мить забрав у родини кілька суміжних приміщень, дорогий мотоцикл та два особисті автомобілі.

Попри те, що від техніки залишився лише попіл, чоловік подякував рятівникам ДСНС за швидку локалізацію вогню.

Як писали Новини.LIVE раніше, нічний обстріл житлових кварталів столиці призвів до дуже серйозних та трагічних наслідків для багатьох родин. Кількість загиблих внаслідок ударів та падіння уламків у місті зросла до 12 осіб, майже 50 поранені.

Також Новини.LIVE повідомляли, що рятувальники продовжують розбірати завали у пошкоджених будинках Києва. Під завалами у Дарницькому районі ще можуть бути люди.