Обстріл Києва 6 липня — під завалами можуть бути люди

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки на Київ 6 липня кількість загиблих зросла до 12 людей. Ще 60 осіб дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Крім того, у Дарницькому районі люди ще можуть перебувати під завалами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки удару по Києву 6 липня

Поп розповіла, що до медичних закладів госпіталізували 23 постраждалих, більшість із яких перебувають у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих — троє дітей. Ще понад 35 людей, зокрема двоє дітей, отримують необхідну медичну допомогу амбулаторно.

Водночас пошуково-рятувальна операція також триває у Дарницькому районі столиці. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, а інформація про можливу кількість людей, які можуть перебувати під ними, уточнюється.

Як зазначила речниця КМВА, до місця трагедії прибувають родичі, сусіди та близькі мешканців зруйнованого будинку, які повідомляють про кількість людей, що перебували в оселях під час удару. Через це остаточна кількість зниклих безвісти поки невідома.

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"Наразі інформація про кількість зниклих людей уточнюється, оскільки прибувають родичі, близькі, сусіди та розповідають про кількість і склад сімей, які перебували в будинку", — розповіла Катерина Поп.

За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди, тому не виключено, що кількість жертв може зрости. Рятувальні роботи тривають.

Як писали Новини.LIVE, раніше на удар по Києву відреагував Володимир Зеленський. За його словами, росіяни випустив 68 ракет та 351 ударний дрон. Пошкодження зафіксовані більш ніж на десяти локаціях столиці.

Водночас Юрій Ігнат спростував інформацію про наймасованішу атаку на Київ. За його словами, суспільство часто перебільшує масштаби кожного нового обстрілу, забуваючи про важчі дні.