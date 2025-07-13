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Головна Київ Кияни розповіли, чи купують євро за рекордним курсом

Кияни розповіли, чи купують євро за рекордним курсом

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 06:41
Чому кияни не поспішають купувати євро — опитування
Купюри євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Курс євро продовжує зростати останні кілька місяців.  Однак, кияни не поспішають закуповувати валюту, тому що не довіряють мінливості ринку. 

Своїми думками містяни поділились з журналістами Новини.LIVE

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Попри стрімке зростання ціни на євро, містяни здебільшого не купують валюту. Вони очікують на зміни. Зокрема, сподіваються на падіння курсу. 

"Не купую, тому що гривня прив'язана зараз до долара. Євро вже є і звичайно вже лежить у фунтах. Дерусифікація валюти це найкращий вихід. Тому, якщо вже не купив, то вже в програші, тому що зараз дорожче. Треба дочекатися певних економічних змін в Європейському Союзі, щоб курс був на боці України і тоді можна закуповувати євро", — переконаний Богдан.  

Чи купують кияни євро
Киянин Богдан не поспішає купувати євро. Фото: Новини.LIVE

Киянка Алла заходить в обмінники лише, коли збирається у подорож. Інвестує свої фінанси переважно у коштовності.

"Купую вимушено, коли їду в Європейський Союз. Вимушена купувати, але без потреби не обмінюю гривні. Гроші, щоб зберегти цінність, вкладаю в коштовності та золото", — розповіла Алла. 

Кияни не купують євро
Киянка Алла інвестує у золото. Фото: Новини.LIVE

Натомість інші містяни більше довіряють стабільному американському долару. 

"Долари купую, а євро — ні. Тому що долар поки більш менш стабільний, аніж євро. Поки що не зрозумілий принцип введення євро, як другої валюти. Не зрозуміло, як все відбудеться і наскільки вона буде стабільна", — вважає Яна. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи варто поспішати в обмінники за купівлею євро. Раніше ми писали, як відрізнити фальшиві долари від справжніх.

НБУ Київ курс євро гроші економіка валюта
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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