Почему киевляне не спешат покупать евро — опрос

Киевляне рассказали, покупают ли евро по рекордному курсу
Курс евро продолжает расти последние несколько месяцев. Однако, киевляне не спешат закупать валюту, потому что не доверяют изменчивости рынка.
Своими мыслями горожане поделились с журналистами Новини.LIVE
Покупают ли киевляне евро, которое продолжает стремительно расти?
Несмотря на стремительный рост цены на евро, горожане в основном не покупают валюту. Они ожидают изменений. В частности, надеются на падение курса.
"Не покупаю, потому что гривна привязана сейчас к доллару. Евро уже есть и конечно уже лежит в фунтах. Дерусификация валюты это лучший выход. Поэтому, если уж не купил, то уже в проигрыше, потому что сейчас дороже. Надо дождаться определенных экономических изменений в Европейском Союзе, чтобы курс был на стороне Украины и тогда можно закупать евро", — убежден Богдан.
Киевлянка Алла заходит в обменники только, когда собирается в путешествие. Инвестирует свои финансы преимущественно в драгоценности.
"Покупаю вынужденно, когда еду в Европейский Союз. Вынуждена покупать, но без надобности не обмениваю гривны. Деньги, чтобы сохранить ценность, вкладываю в драгоценности и золото", — рассказала Алла.
Зато другие горожане больше доверяют стабильному американскому доллару.
"Доллары покупаю, а евро — нет. Потому что доллар пока более менее стабилен, чем евро. Пока не понятен принцип введения евро, как второй валюты. Не понятно, как все произойдет и насколько она будет стабильна", — считает Яна.
Напомним, мы рассказывали, стоит ли спешить в обменники за покупкой евро. Ранее мы писали, как отличить фальшивые доллары от настоящих.
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