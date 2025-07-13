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Главная Киев Киевляне рассказали, покупают ли евро по рекордному курсу

Киевляне рассказали, покупают ли евро по рекордному курсу

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 06:41
Почему киевляне не спешат покупать евро — опрос
Купюры евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Курс евро продолжает расти последние несколько месяцев. Однако, киевляне не спешат закупать валюту, потому что не доверяют изменчивости рынка.

Своими мыслями горожане поделились с журналистами Новини.LIVE

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Несмотря на стремительный рост цены на евро, горожане в основном не покупают валюту. Они ожидают изменений. В частности, надеются на падение курса.

 

"Не покупаю, потому что гривна привязана сейчас к доллару. Евро уже есть и конечно уже лежит в фунтах. Дерусификация валюты это лучший выход. Поэтому, если уж не купил, то уже в проигрыше, потому что сейчас дороже. Надо дождаться определенных экономических изменений в Европейском Союзе, чтобы курс был на стороне Украины и тогда можно закупать евро", — убежден Богдан.

Чи купують кияни євро
Киевлянин Богдан не спешит покупать евро. Фото: Новини.LIVE

Киевлянка Алла заходит в обменники только, когда собирается в путешествие. Инвестирует свои финансы преимущественно в драгоценности.

"Покупаю вынужденно, когда еду в Европейский Союз. Вынуждена покупать, но без надобности не обмениваю гривны. Деньги, чтобы сохранить ценность, вкладываю в драгоценности и золото", — рассказала Алла.

Кияни не купують євро
Киевлянка Алла инвестирует в золото. Фото: Новини.LIVE

Зато другие горожане больше доверяют стабильному американскому доллару.

"Доллары покупаю, а евро — нет. Потому что доллар пока более менее стабилен, чем евро. Пока не понятен принцип введения евро, как второй валюты. Не понятно, как все произойдет и насколько она будет стабильна", — считает Яна.

Напомним, мы рассказывали, стоит ли спешить в обменники за покупкой евро. Ранее мы писали, как отличить фальшивые доллары от настоящих.

НБУ Киев курс евро деньги экономика валюта
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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