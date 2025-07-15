День Української Державності — кияни відповіли, що знають про свято — відео

Киянин Сергій. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Сьогодні країна відзначає День Української Державності. Він збігається з Днем Хрещення Київської Русі та днем вшанування видатного державотворця князя Володимира Великого.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась, чи пам'ятають про свято кияни.

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Більшість опитаних киян не змогла пригадати, яке свято в Україні відзначають 15 липня. Однак з історією хрещення Київської Русі та здобутками князя Володимира Великого добре ознайомленні.

"Загально відомий факт, що Володимир Великий, одружившись з візантійською царівною, спонукав Київську Русь прийняти християнство", — розповіла киянка Світлана.

Киянка Світлана. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Водночас кілька містян впевнено розповіли про пам'ятну дату, яку започаткували в країні у 2021 році.

"15 липня — День Святого Володимира. А дата хрещення Київської Русі — умовна, але відзначають теж сьогодні. День Державності приурочили до цих дат", — зазначив Сергій.

Історія свята

День Української Державності запровадили 24 серпня у 2021 році. Ініціатором був президент Володимир Зеленський. Однак тоді була обрана дата 28 липня. Саме цього дня країна відзначала і Хрещення Київської Русі-України за юліанським календарем. Ця релігійна зміна у 988 році стала ключовою подією, яка не тільки інтегрувала Україну в європейський християнський світ, а й заклала основи для розвитку державності.

Дату святкування Дня Державності змінили на 15 липня після переходу на новоюліанський церковний лад два роки тому. Головна місія відзначення — нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, яка сягає часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Української козацької держави (Гетьманщини), Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Нагадаємо, чому Україна почала відзначати День Державності. Також ми пропонуємо привітати близьких та колег з важливим святом — підготували для вас добірку листівок та віршів про День Української Державності.