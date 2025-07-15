День Української Державності — кияни відповіли, що знають про свято — відео

Кияни шокували знаннями про День Державності — опитування
Сьогодні країна відзначає День Української Державності. Він збігається з Днем Хрещення Київської Русі та днем вшанування видатного державотворця князя Володимира Великого.
Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась, чи пам'ятають про свято кияни.
Що жителі столиці знають про День Державності?
Більшість опитаних киян не змогла пригадати, яке свято в Україні відзначають 15 липня. Однак з історією хрещення Київської Русі та здобутками князя Володимира Великого добре ознайомленні.
"Загально відомий факт, що Володимир Великий, одружившись з візантійською царівною, спонукав Київську Русь прийняти християнство", — розповіла киянка Світлана.
Водночас кілька містян впевнено розповіли про пам'ятну дату, яку започаткували в країні у 2021 році.
"15 липня — День Святого Володимира. А дата хрещення Київської Русі — умовна, але відзначають теж сьогодні. День Державності приурочили до цих дат", — зазначив Сергій.
Історія свята
День Української Державності запровадили 24 серпня у 2021 році. Ініціатором був президент Володимир Зеленський. Однак тоді була обрана дата 28 липня. Саме цього дня країна відзначала і Хрещення Київської Русі-України за юліанським календарем. Ця релігійна зміна у 988 році стала ключовою подією, яка не тільки інтегрувала Україну в європейський християнський світ, а й заклала основи для розвитку державності.
Дату святкування Дня Державності змінили на 15 липня після переходу на новоюліанський церковний лад два роки тому. Головна місія відзначення — нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, яка сягає часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Української козацької держави (Гетьманщини), Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
Нагадаємо, чому Україна почала відзначати День Державності. Також ми пропонуємо привітати близьких та колег з важливим святом — підготували для вас добірку листівок та віршів про День Української Державності.
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