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Главная Киев Киевляне шокировали знаниями о Дне Государственности — опрос

Киевляне шокировали знаниями о Дне Государственности — опрос

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 08:36
Киевляне ответили, знают ли о Дне Украинской Государственности — видео
Киевлянин Сергей. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Сегодня страна отмечает День Украинской Государственности. Он совпадает с Днем Крещения Киевской Руси и днем чествования выдающегося государственника князя Владимира Великого.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык узнала, помнят ли о празднике киевляне.

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Большинство опрошенных киевлян не смогли вспомнить, какой праздник в Украине отмечают 15 июля. Однако, с историей крещения Киевской Руси и достижениями князя Владимира Великого хорошо знакомы.

"Общеизвестный факт, что Владимир Великий женившись на византийской царевне побудил Киевскую Русь принять христианство",— рассказала киевлянка Светлана.

Кияни, День Української Державності
Киевлянка Светлана. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

В то же время несколько горожан уверенно рассказали о памятной дате, которую начали отмечать в стране в 2021 году.

"15 июля — День Святого Владимира. А дата крещения Киевской Руси — условная, но отмечают тоже сегодня. День Государственности приурочили к этим датам", — отметил Сергей.

История праздника

День Украинской Государственности ввели 24 августа в 2021 году. Инициатором был Президент Владимир Зеленский. Однако, тогда была выбрана дата — 28 июля. Именно в этот день страна отмечала и Крещение Киевской Руси-Украины по юлианскому календарю. Это религиозное изменение в 988 году стало ключевым событием, которое не только интегрировало Украину в европейский христианский мир, но и заложило основы для развития государственности.

Дату празднования Дня Государственности изменили на 15 июля после перехода на новоюлианский церковный строй два года назад. Главная миссия празднования — напомнить о тысячелетней истории украинского государства, которая достигает времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Украинского казацкого государства (Гетманщины), Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Напомним, почему Украина начала отмечать День Государственности. Также мы предлагаем поздравить близких и коллег с важным праздником — подготовили для вас подборку открыток и стихов о Дне Украинской Государственности.

Киев опрос Киевская Русь День Украинской Государственности Владимир Великий
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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