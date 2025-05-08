Коли святкувати День пам'яті в Україні — опитування серед киян

Вшанування пам'яті. Ілюстративне фото: КМДА

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Раніше святкували радянське свято День перемоги 9 травня, але від нього відмовились.

Як кияни ставляться до свята та коли вважають за правильне його відзначати, розпитала журналістка Новини.LIVE.

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Думка українців щодо святкування

Один з опитаних чоловіків відповів, що вважає за правильне святкувати 8 травня, аби відокремитися від росіян.

"Те що вони натворили зараз і творили тоді, це було, я не знаю. Все присвоїли, а не перемогли", — зазначив він.

Інші люди також віддають перевагу 8 травня, одна з жінок наголосила, що треба пам'ятати цих людей кожного дня, бо вони принесли нам свободу

"Звісно 8 травня, як в Європі, бо ми Європа", — наголосила ще одна жінка.

Деякі вважають, що в такому разі варто вшановувати пам'ять 8 серпня, коли закінчилася Друга світова війна — коли був підписаний пакт про капітуляцію Японії.

"8 травня, так у нас заведено, тому що підписано було саме в цей день", — зауважила жінка.

А чоловік додав, що цей день варто відзначати, як Європа та цивілізований світ, оскільки ми є його частиною та не підтримуємо московські свята.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE розповіли, що відомо про День пам'яті та примирення.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців цього дня.