Когда праздновать День памяти в Украине — опрос среди киевлян

Киевляне ответили, когда лучше праздновать День памяти в Украине
В Украине 8 мая отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй Мировой войне. Ранее праздновали советский праздник День победы 9 мая, но от него отказались.
Как киевляне относятся к празднику и когда считают правильным его отмечать, расспросила журналистка Новини.LIVE.
Мнение украинцев относительно празднования
Один из опрошенных мужчин ответил, что считает правильным праздновать 8 мая, чтобы отделиться от россиян.
"То что они натворили сейчас и творили тогда, это было, я не знаю. Все присвоили, а не победили", — отметил он.
Другие люди также отдают предпочтение 8 мая, одна из женщин отметила, что надо помнить этих людей каждый день, потому что они принесли нам свободу.
"Конечно 8 мая, как в Европе, потому что мы Европа", — отметила еще одна женщина.
Некоторые считают, что в таком случае стоит чтить память 8 августа, когда закончилась Вторая мировая война — когда был подписан пакт о капитуляции Японии.
"8 мая, так у нас заведено, потому что подписано было именно в этот день", — отметила женщина.
А мужчина добавил, что этот день стоит отмечать, как Европа и цивилизованный мир, поскольку мы являемся его частью и не поддерживаем московские праздники.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, что известно о Дне памяти и примирения.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в этот день.
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