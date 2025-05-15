Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ Кияни відповіли Новини.LIVE, що думають про перемовини в Стамбулі

Кияни відповіли Новини.LIVE, що думають про перемовини в Стамбулі

Ua en ru
Дата публікації: 15 травня 2025 23:56
Переговори у Туреччині - який результат прогнозують кияни
Опитування українців. Фото: скриншот

Журналісти провели опитування серед мешканців Києва щодо їхніх очікувань від перемовин, які наразі проходять у Туреччині. Відповіді киян відображають різні настрої та думки.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як кияни ставляться до переговорів в Туреччині

Дехто визнає, що не вірить у перемогу у звичному розумінні, однак сподівається на позитивний результат. 

Зокрема, звучать думки, що російська сторона не налаштована на конструктивний діалог з українським президентом.

"Всім зрозуміло, що Путін не хоче спілкуватися з нашим президентом", — говорять люди

"Одна людина розумна, а друга — я не знаю яка. Тому очікуємо на краще", — зазначають деякі респонденти.

Серед основних очікувань – отримання якісних гарантій безпеки або ж мирне врегулювання конфлікту. 

Загалом, настрої киян характеризуються прагненням до завершення війни і стабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, що очільник російської делегації Володимир Мединський озвучив головну мету переговорів у Туреччині.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українська делегація залишиться в Туреччині ще на добу.

Туреччина переговори війна в Україні Стамбул мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /