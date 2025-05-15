Переговори у Туреччині - який результат прогнозують кияни

Опитування українців. Фото: скриншот

Журналісти провели опитування серед мешканців Києва щодо їхніх очікувань від перемовин, які наразі проходять у Туреччині. Відповіді киян відображають різні настрої та думки.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Дехто визнає, що не вірить у перемогу у звичному розумінні, однак сподівається на позитивний результат.

Зокрема, звучать думки, що російська сторона не налаштована на конструктивний діалог з українським президентом.

"Всім зрозуміло, що Путін не хоче спілкуватися з нашим президентом", — говорять люди

"Одна людина розумна, а друга — я не знаю яка. Тому очікуємо на краще", — зазначають деякі респонденти.

Серед основних очікувань – отримання якісних гарантій безпеки або ж мирне врегулювання конфлікту.

Загалом, настрої киян характеризуються прагненням до завершення війни і стабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, що очільник російської делегації Володимир Мединський озвучив головну мету переговорів у Туреччині.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українська делегація залишиться в Туреччині ще на добу.