Переговоры в Турции - какой результат прогнозируют киевляне

Опрос украинцев. Фото: скриншот

Журналисты провели опрос среди жителей Киева относительно их ожиданий от переговоров, которые сейчас проходят в Турции. Ответы киевлян отражают различные настроения и мнения.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Некоторые признают, что не верят в победу в привычном понимании, однако надеются на положительный результат.

В частности, звучат мнения, что российская сторона не настроена на конструктивный диалог с украинским президентом.

"Всем понятно, что Путин не хочет общаться с нашим президентом", — говорят люди

"Один человек умный, а второй — я не знаю какой. Поэтому ожидаем лучшего", — отмечают некоторые респонденты.

Среди основных ожиданий — получение качественных гарантий безопасности или мирное урегулирование конфликта.

В общем, настроения киевлян характеризуются стремлением к завершению войны и стабилизации ситуации в стране.

Напомним, что глава российской делегации Владимир Мединский озвучил главную цель переговоров в Турции.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская делегация останется в Турции еще на сутки.