Переговоры в Турции - какой результат прогнозируют киевляне

Киевляне ответили Новини.LIVE, что думают о переговорах в Турции
Журналисты провели опрос среди жителей Киева относительно их ожиданий от переговоров, которые сейчас проходят в Турции. Ответы киевлян отражают различные настроения и мнения.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Как киевляне относятся к переговорам в Турции
Некоторые признают, что не верят в победу в привычном понимании, однако надеются на положительный результат.
В частности, звучат мнения, что российская сторона не настроена на конструктивный диалог с украинским президентом.
"Всем понятно, что Путин не хочет общаться с нашим президентом", — говорят люди
"Один человек умный, а второй — я не знаю какой. Поэтому ожидаем лучшего", — отмечают некоторые респонденты.
Среди основных ожиданий — получение качественных гарантий безопасности или мирное урегулирование конфликта.
В общем, настроения киевлян характеризуются стремлением к завершению войны и стабилизации ситуации в стране.
Напомним, что глава российской делегации Владимир Мединский озвучил главную цель переговоров в Турции.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская делегация останется в Турции еще на сутки.
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