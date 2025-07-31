У Києві 31 липня проходить акція на підтримку незалежності НАБУ та САП

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві біля Маріїнського парку у четвер, 31 липня, люди вийшли на акцію на підтримку законопроєкту щодо Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відомо, що сьогодні нардепи розглядатимуть президентський законопроєкт.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Учасники акції вимагають від народних депутатів відновити незалежність органів. Вони закликають проголосувати за новий законопроєкт.

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зауважив, що голосування буде, а депутатів очікується понад 260.

"Проголосують ті, хто вчора не хотів голосувати", — каже він.

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А нардеп Микола Княжицький прийшов поспілкуватися з мітингувальниками. Він наголосив, що підтримує їх, як і всіх українців, які хочуть, щоб країна була в Європі.

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Ми будемо підтримувати повернення повноважень НАБУ і САП. О 12:00 розпочинається засідання", — зауважив Княжицький.

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція в Києві 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 30 липня у різних містах України відбулися акції проти обмеження повноважень НАБУ та САП.

А нещодавно глава держави Володимир Зеленський запропонував новий законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ та САП.