В Киеве 31 июля проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве возле Мариинского парка в четверг, 31 июля, люди вышли на акцию в поддержку законопроекта относительно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Известно, что сегодня нардепы будут рассматривать президентский законопроект.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Участники акции требуют от народных депутатов восстановить независимость органов. Они призывают проголосовать за новый законопроект.

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что голосование будет, а депутатов ожидается более 260.

"Проголосуют те, кто вчера не хотел голосовать", — говорит он.

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А нардеп Николай Княжицкий пришел пообщаться с митингующими. Он подчеркнул, что поддерживает их, как и всех украинцев, которые хотят, чтобы страна была в Европе.

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Мы будем поддерживать возвращение полномочий НАБУ и САП. В 12:00 начинается заседание", — отметил Княжицкий.

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 30 июля в разных городах Украины прошли акции против ограничения полномочий НАБУ и САП.

А недавно глава государства Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП.