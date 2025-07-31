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Главная Киев Киевляне вышли на акцию за возобновление независимости НАБУ и САП

Киевляне вышли на акцию за возобновление независимости НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 12:26
В Киеве 31 июля проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве возле Мариинского парка в четверг, 31 июля, люди вышли на акцию в поддержку законопроекта относительно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Известно, что сегодня нардепы будут рассматривать президентский законопроект.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Законопроект про НАБУ и САП

Участники акции требуют от народных депутатов восстановить независимость органов. Они призывают проголосовать за новый законопроект.

Кияни на акції біля Маріїнського палацу 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Мирна акція в Києві 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Кияни на акції біля Маріїнського палацу 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что голосование будет, а депутатов ожидается более 260.

"Проголосуют те, кто вчера не хотел голосовать", — говорит он.

Акція на підтримку НАБУ і САП в Києві 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Акція в Києві 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А нардеп Николай Княжицкий пришел пообщаться с митингующими. Он подчеркнул, что поддерживает их, как и всех украинцев, которые хотят, чтобы страна была в Европе.

Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Мы будем поддерживать возвращение полномочий НАБУ и САП. В 12:00 начинается заседание", — отметил Княжицкий.

Кияни на акція біля Верховної Ради 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Акція на підтримку НАБУ і САП в Києві 31 липня
Акция в Киеве 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 30 июля в разных городах Украины прошли акции против ограничения полномочий НАБУ и САП.

А недавно глава государства Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП.

Киев НАБУ САП акция законопроект
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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