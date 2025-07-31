В Киеве 31 июля проходит акция в поддержку независимости НАБУ и САП

Киевляне вышли на акцию за возобновление независимости НАБУ и САП
В Киеве возле Мариинского парка в четверг, 31 июля, люди вышли на акцию в поддержку законопроекта относительно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Известно, что сегодня нардепы будут рассматривать президентский законопроект.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Законопроект про НАБУ и САП
Участники акции требуют от народных депутатов восстановить независимость органов. Они призывают проголосовать за новый законопроект.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что голосование будет, а депутатов ожидается более 260.
"Проголосуют те, кто вчера не хотел голосовать", — говорит он.
А нардеп Николай Княжицкий пришел пообщаться с митингующими. Он подчеркнул, что поддерживает их, как и всех украинцев, которые хотят, чтобы страна была в Европе.
"Мы будем поддерживать возвращение полномочий НАБУ и САП. В 12:00 начинается заседание", — отметил Княжицкий.
Напомним, 30 июля в разных городах Украины прошли акции против ограничения полномочий НАБУ и САП.
А недавно глава государства Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП.
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