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Головна Київ Кияни вийшли на мітинг проти підвищення цін на проїзд: фоторепортаж

Кияни вийшли на мітинг проти підвищення цін на проїзд: фоторепортаж

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Дата публікації: 14 липня 2026 13:59
Протест у Києві проти тарифів на транспорт: кияни вийшли під КМДА через підвищення до 30 грн
Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Кияни у вівторок, 14 липня, вийшли на мітинг під Київську міську державну адміністрацію проти подорожчання тарифів на проїзд. Вони вважають, що вартість у розмірі 30 гривень зависока. Йдеться про увесь комунальний громадський транспорт: метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Мітинг у Києві 14 липня

Кияни наголошують, що нові тарифи не відповідають рівню життя, мінімальній зарплаті та рівню обслуговування в громадському транспорті. Вони вимагають накласти мораторій.

Мітинг у Києві 14 липня
Акція протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Учасники акції прийшли з креативними плакатами. Серед них — зображення мера Віталія Кличка у стилі героя фільму "Матриця", де замість традиційного вибору пропонують варіант: "жетон чи батон".

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Плакат з Віталієм Кличком. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Протестувальники підкреслюють, що підвищення тарифів змушує людей фактично обирати між витратами на транспорт і базовими потребами, зокрема харчуванням.

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Акція протесту в Києві 14 липня
Учасники акції протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик 

"Таке підвищення цін на громадський транспорт, я вважаю, неприпустиме, особливо, у воєнний час. Підвищення цін відбулося більше, ніж в три рази. Це просто неприпустимо, враховуючи, що в Києві, наскільки я знаю, немає проблем з бюджетом для того, аби підвищувати ціни на транспорт. Крім того, підвищення цін не вирішить проблеми з фінансуванням, якщо таке є, оскільки це заохочує людей менше користуватися громадським транспортом", — каже один з учасників акції.

Ще один активіст наголосив, що вартість стає більшою, ніж у найбільших столицях Європи, у Канаді та Нью-Йорку

Протест в Києві 14 липня
Кияни виступили проти подорожчання тарифів на проїзд. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"При тому, що якість залишається такою самою. Також збільшення вартості громадського транспорту спонукає автомобілізації міста Києва, це збільшує гучність міста, це забруднення зробить Київ менш доступним", — розповів він.

Активісти підкреслюють, що громадський транспорт є соціально важливою сферою, а не комерційним проєктом. Вони наголошують, що його фінансування має забезпечувати міська влада, не перекладаючи фінансовий тягар на мешканців міста.

Кияни вимагають мораторій на громадський транспорт 14 липня
Акція протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Кияни вийшли на мітинг проти подорожчання тарифів на громадський транспорт 14 липня
Мітинг біля КМДА 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Показово, що до акції приєдналися навіть ті мешканці столиці, які користуються правом безкоштовного проїзду. Вони вийшли під будівлю мерії, аби підтримати своїх близьких і виступити проти підвищення тарифів, яке вдарить насамперед по їхніх родинах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва, із 15 липня у столиці запроваджують підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті. Квиток коштуватиме 30 гривень. 

Однак, щоб уникнути переплат після підвищення вартості проїзду, пасажири можуть заздалегідь придбати поїздки через застосунок "Київ Цифровий". Зокрема, доступні пакети на 5, 10, 20 і 50 поїздок. Придбані поїздки можна буде використати до 14 вересня.

Київ мітинг громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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