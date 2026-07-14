Протест в Киеве против тарифов на транспорт: киевляне вышли к КГГА из-за повышения до 30 грн

Митинг у здания КГГА. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Во вторник, 14 июля, киевляне вышли на митинг у здания Киевской городской государственной администрации против повышения тарифов на проезд. Они считают, что стоимость в размере 30 гривен слишком высока. Речь идет обо всем коммунальном общественном транспорте: метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Митинг в Киеве 14 июля

Киевляне подчеркивают, что новые тарифы не соответствуют уровню жизни, минимальной зарплате и уровню обслуживания в общественном транспорте. Они требуют ввести мораторий.

Акция протеста в Киеве 14 июля. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Участники акции пришли с креативными плакатами. Среди них — изображение мэра Виталия Кличко в стиле героя фильма "Матрица", где вместо традиционного выбора предлагается вариант: "жетон или батон".

Плакат с Виталием Кличко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Протестующие подчеркивают, что повышение тарифов вынуждает людей фактически выбирать между расходами на транспорт и базовыми потребностями, в частности питанием.

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Участники акции протеста в Киеве 14 июля. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

"Такое повышение цен на общественный транспорт, я считаю, недопустимо, особенно в военное время. Цены выросли более чем в три раза. Это просто недопустимо, учитывая, что в Киеве, насколько я знаю, нет проблем с бюджетом, чтобы повышать цены на транспорт. Кроме того, повышение цен не решит проблемы с финансированием, если таковая имеется, поскольку это побуждает людей реже пользоваться общественным транспортом", — говорит один из участников акции.

Еще один активист подчеркнул, что стоимость становится выше, чем в крупнейших столицах Европы, в Канаде и Нью-Йорке.

Киевляне выступили против подорожания тарифов на проезд. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

"При этом качество остаётся прежним. Кроме того, повышение стоимости общественного транспорта способствует автомобилизации Киева, это увеличивает шум в городе, а загрязнение сделает Киев менее доступным", — рассказал он.

Активисты подчеркивают, что общественный транспорт является социально важной сферой, а не коммерческим проектом. Они отмечают, что его финансирование должны обеспечивать городские власти, не перекладывая финансовое бремя на жителей города.

Акция протеста в Киеве 14 июля. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Митинг у КГГА 14 июля. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Показательно, что к акции присоединились даже те жители столицы, которые пользуются правом бесплатного проезда. Они вышли к зданию мэрии, чтобы поддержать своих близких и выступить против повышения тарифов, которое ударит в первую очередь по их семьям.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Официальный портал Киева, с 15 июля в столице вводятся повышенные тарифы на проезд в общественном транспорте. Билет будет стоить 30 гривен.

Однако, чтобы избежать переплат после повышения стоимости проезда, пассажиры могут заранее приобрести поездки через приложение "Киев Цифровой". В частности, доступны пакеты на 5, 10, 20 и 50 поездок. Приобретенные поездки можно будет использовать до 14 сентября.