Сонячне затемнення 29 березня — де можна побачити в Україні

Сонячне затемнення: Unsplash

Цієї суботи, 29 березня, вперше за останні 18 років, кияни зможуть побачити рідкісне астрономічне явище — сонячне затемнення. У цей час Місяць частково закриє Сонце, створюючи вражаючий небесний спектакль.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Сонячне затемнення 29 березня

За прогнозами астрономів, найкращий час для спостереження — з 13:00 до 14:00. Найвиразніше затемнення буде видно у:

Луцьку — 11 %;

Львові — 6,7 %;

Ужгороді — 6,2 %;

Тернополі — 4 %;

Чернігові і Житомирі — по 2 %;

Києві — 0,6 % (здебільшого у північно-західній частині міста).

Чим це затемнення унікальне

Це затемнення стане повторенням подібного явища, яке спостерігалося у 2007 році, і стане частиною циклу Сарос, що триває приблизно 18 років.

Хоча часткові затемнення менш ефектні, ніж повні, вони все ж привертають велику увагу науковців та любителів астрономії. Такі події дозволяють досліджувати вплив затемнень на атмосферу Землі та зміни в поведінці живих організмів.

Цього разу явище зможуть спостерігати мешканці Північної Європи, частини Східної Європи, північної Атлантики та північного сходу Канади. Крім того, затемнення торкнеться деяких регіонів Північної Африки, зокрема її північно-західної частини.

Максимальна фаза затемнення — 93,8% — очікується в Канаді, поблизу півострова Унгава. У цьому регіоні Сонце майже повністю сховається за Місяцем, створюючи ефект напівтемряви.

Раніше українці спостерігали полярне сяйво бузково-рожевого у різних куточках країни.

Також ми писали, що NASA повернуло астронавтів після дев'ятимісячного перебування на МКС.