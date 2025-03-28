Солнечное затмение 29 марта — где можно увидеть в Украине

Солнечное затмение: Unsplash

В эту субботу, 29 марта, впервые за последние 18 лет, киевляне смогут увидеть редкое астрономическое явление — солнечное затмение. В это время Луна частично закроет Солнце, создавая впечатляющий небесный спектакль.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Солнечное затмение 29 марта

По прогнозам астрономов, лучшее время для наблюдения — с 13:00 до 14:00. Наиболее отчетливо затмение будет видно в:

Луцке — 11%;

Львове — 6,7%;

Ужгороде — 6,2%;

Тернополе — 4 %;

Чернигове и Житомире — по 2 %;

Киеве — 0,6 % (в основном в северо-западной части города).

Чем это затмение уникально

Это затмение станет повторением подобного явления, которое наблюдалось в 2007 году, и станет частью цикла Сарос, который длится примерно 18 лет.

Хотя частичные затмения менее эффектны, чем полные, они все же привлекают большое внимание ученых и любителей астрономии. Такие события позволяют исследовать влияние затмений на атмосферу Земли и изменения в поведении живых организмов.

На этот раз явление смогут наблюдать жители Северной Европы, части Восточной Европы, северной Атлантики и северо-востока Канады. Кроме того, затмение коснется некоторых регионов Северной Африки, в частности ее северо-западной части.

Максимальная фаза затмения — 93,8% — ожидается в Канаде, вблизи полуострова Унгава. В этом регионе Солнце почти полностью спрячется за Луной, создавая эффект полумрака.

Ранее украинцы наблюдали полярное сияние сиренево-розового цвета в разных уголках страны.

Также мы писали, что NASA вернуло астронавтов после девятимесячного пребывания на МКС.