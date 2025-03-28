Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевляне впервые за 18 лет смогут увидеть солнечное затмение arrow

Киевляне впервые за 18 лет смогут увидеть солнечное затмение

28 марта 2025 07:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Солнечное затмение 29 марта — где можно увидеть в Украине
Солнечное затмение: Unsplash
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В эту субботу, 29 марта, впервые за последние 18 лет, киевляне смогут увидеть редкое астрономическое явление — солнечное затмение. В это время Луна частично закроет Солнце, создавая впечатляющий небесный спектакль.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Солнечное затмение 29 марта

По прогнозам астрономов, лучшее время для наблюдения — с 13:00 до 14:00. Наиболее отчетливо затмение будет видно в:

  • Луцке — 11%;
  • Львове — 6,7%;
  • Ужгороде — 6,2%;
  • Тернополе — 4 %;
  • Чернигове и Житомире — по 2 %;
  • Киеве — 0,6 % (в основном в северо-западной части города).

Чем это затмение уникально

Это затмение станет повторением подобного явления, которое наблюдалось в 2007 году, и станет частью цикла Сарос, который длится примерно 18 лет.

Хотя частичные затмения менее эффектны, чем полные, они все же привлекают большое внимание ученых и любителей астрономии. Такие события позволяют исследовать влияние затмений на атмосферу Земли и изменения в поведении живых организмов.

На этот раз явление смогут наблюдать жители Северной Европы, части Восточной Европы, северной Атлантики и северо-востока Канады. Кроме того, затмение коснется некоторых регионов Северной Африки, в частности ее северо-западной части.

Максимальная фаза затмения — 93,8% — ожидается в Канаде, вблизи полуострова Унгава. В этом регионе Солнце почти полностью спрячется за Луной, создавая эффект полумрака.

Ранее украинцы наблюдали полярное сияние сиренево-розового цвета в разных уголках страны.

Также мы писали, что NASA вернуло астронавтов после девятимесячного пребывания на МКС.

Киев космос Солнце Луна астрономичное явление солнечное затмение
Реклама
Реклама
Реклама