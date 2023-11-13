Кияни закликають обмежити розмір зовнішньої реклами у місті

Демонтаж зовнішньої реклами у Києві. Фото: КМДА

У Києві розпочався збір підписів для петиції, спрямованої на обмеження розмірів комерційних вивісок та рекламних щитів. Автор петиції вказує, що це необхідно зробити, щоб зберегти історичний вигляд міської інфраструктури.

Відповідна петиція зареєстрована на офіційному сайті КМДА.

Читайте також:

Кияни вимагають обмежити розмір зовнішньої реклами у столиці

Авто петиції Андрій Копильчук звертається до міської влади із закликом запровадити норми, що регулюють розміри зовнішньої реклами. Він стверджує, що великі рекламні конструкції не тільки псують архітектурний вигляд будівель, а й становлять небезпеку для мешканців.

Пропозиція включає наступні критерії:

Рекламні площі не повинні займати понад 5% площі фасаду будівлі.

Висота рекламних конструкцій має перевищувати 1,5 метра.

Що відомо про демонтаж зовнішньої реклами у Києві

Цього року у Києві планується демонтувати близько 25 тисяч незаконних рекламних пристроїв. Влада вказує на недостатнє усвідомлення підприємцями правил встановлення рекламних конструкцій.

У жовтні в деяких районах міста було демонтовано понад 2,5 тисячі вивісок, що порушують стандарти.

Також влада Києва має намір посилити заходи відповідальності для бізнесменів, які повторно порушують правила розміщення вивісок на фасадах будівель.

Нагадаємо, що проведення виборів під час війни викликає низку питань щодо безпеки українців, залучення всіх громадян до процесу та законності в умовах воєнних дій. Саме тому з'явилася петиція з проханням не проводити вибори під час воєнного стану, яка станом на публікацію цієї новини зібрала вже 2982 підписи.